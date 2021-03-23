تراند اليوم : هكذا رد حسن حسني على خبر وفاته: "خايف لما أموت محدش يصدق" ( شاهد الفيديو)

القاهرة - الخليج 365

علق الفنان المصري حسن حسني على شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الماضية وتدولها رود مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع جدا.

وأعرب حسني، في مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم"على قناة ON E، عن إنزعاجه من شائعة وفاته، موضحًا أن تكرارها قد يؤدي إلى عدم تصديق الناس لخبر وفاته حين يأتي ميعاده.

أوضح حسن حسني أنه لا يعرف ما الغرض من تلك الشائعات المؤذية لمشاعر أسرته ومحبيه.

وأكد الفنان حسن حسني، أنه تعرض لنفس الشائعة أكثر من مرة، إلا أن تلك المرة تضرر نفسيًا بسبب ما رأه من تأثر لأولاده وأصدقائه.