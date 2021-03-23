تراند اليوم : رابط فحص ١٠٠ دولار ،،، فحص 100 دولار شهر 11 المئة دولار PDF

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة رابط فحص 100 دولار والأسماء المستفيدة من المنحة القطرية 100 دولار، والتي تشمل أكثر من 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وكان رنائب ئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أعلن أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في غزة يوم غد الأحد بواقع 100 $.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقًا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.