تراند اليوم : مسلسل بلا دليل 24 ,,, مسلسل بلا دليل الحلقة 24 الجديدة HD

مسلسل بلا دليل 24 مشاهدة وتحميل مسلسل بلا دليل الحلقة 24 ،وتدور أحداث المسلسل في اطار الغموض والتشويق ، حول جريمة قتل وقعت ويحاول الأبطال الوصول إلى القاتل الحقيقي مما ينتج عنها تشابك الأحداث فى عمليات البحث عن الفاعل لهذه الجريمة.

عازفة القيثار (حبيبة) تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه بعدما تخبرها ابنتها (هنا) بأنها شهدت على جريمة قتل (تيمور الهواري) والتي ارتكبها زوجها (عمر) فتسعى (حبيبة) لمعرفة الحقيقة.

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.