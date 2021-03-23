تراند اليوم : فيديو تيسير العراقية .. شاهد فضيحة جديدة تهز الشارع العراقي

أشعل فيديو تيسير العراقية جدلاً واسعاً في العراق، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تيسير العراقية ، عقب موجة جديدة من السخط العراقي في الشارع فور نشر الفيديو.

أثارت الفنانة تيسير العراقية مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، بسبب ما أسماه البعض فضيحة مدوية، دون الكشف عن تفاصيل جديدة حول تغريدات الناشطين المتداولة.

في موضوع آخر، أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن حزنها لما يحدث في بلدها، حيث انهارت من البكاء في مقابلة صحفية أجريت عبر قناة “سكاي نيوز” الإخبارية.

وقالت حسون: “أنا لا أقبل أن يقتل ابن بلدي لأنه خرج يحمل علم بلده ويطالب بحقه، وما هو سبب إجلاء مواطن قتيل لأنه طالب بالحق”.

وأكدت أن الفنان العراقي يشارك في المظاهرات ويدعم الاحتجاجات العراقية وشعبها واجب وطني، مشيرة إلى أن التفاعل مع الاحتياجات في العراق واجب إنساني لدعم الشعب العراقي الذي يطالب بحقوقه البسيطة، للانهيار في البكاء بعد ذلك.

وأوضحت أن بعض الفنانين يعزفون عن التدخل في الاحتجاجات خوفًا على حياتهم، وأن لكل مواطن الحق في بلده، ويجب أن يوفر الأشياء التي تحميهم على الجانب الإنساني، وليس السياسي.

واستمرت المظاهرات في العراق لعدة أسابيع، للاحتجاج على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع معدل البطالة بين الخريجين والعمال.

وهناك مظاهرات حاشدة في العراق منذ الأول من أكتوبر احتجاجًا على انتشار الفساد وسوء الأحوال المعيشية التي تمر بها البلاد من أعوام.

ومنذ بداية الاحتجاجات في العراق في أوائل أكتوبر 2019، قُتل أكثر من 330 شخصًا في بغداد والمناطق الجنوبية من البلاد في أكبر احتجاجات عامة منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.