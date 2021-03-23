تراند اليوم : فوائد شرب القهوة صباحا

فوائد شرب القهوة الصباحية

ما إن يستيقظ الواحد منا في الصباح فإن أول ما يقوم به هو التوجه لتناول فنجان القهوة الصباحي الذي يعتبره معدلاً للمزاج ، فهل لهذا الروتين فوائد على الجسم و النفسية؟

ينشط الكافيين الموجود في القهوة الذهن والذاكرة ولكـن إذا زادت نسبته في الجسم فسيكون له تأثير على النخاع الشوكي و يؤدي الى حصول التشنجات تخفف القهوة من الصداع لأن مادةالكافايين تزيل احتقان الأوعية الدموية في المخ يوسع الكافيين الشرايين التاجية مما يزيد من التروية الدموية لعضلة القلب وهذا ينعكس على تنشيط ضربات القلب وقوة دفع الدم للقهوة فوائد صحية عديدة أظهرتها الدراسات العديدة ،و منها دور القهوة في تليف الكبد وبعض أنواع السرطان والربو وأمراض القلب والباركنسون للقهوة قدرة على مقاومة الانتحار للقهوة قدرة على الحد من الشهية المفرطة تقاوم النعاس ونزلات البردوالربو تنشط القهوة الجهاز العصبي المركزي تسكن القهوة الآلام و الدليل على ذلك أنها استخدمت في صناعةالأدوية المخففة للألم تعد القهوة مصدر غني بالمواد المضادة للتأكسد والتي تقلل بدورها من آثار المواد التي تضر الجسم وتعمل كذلك على الوقاية من بعض الأمراض تنشط القهوة الذاكرة