تراند اليوم : اجازة عيد الاضحى 1439 لموظفي الدولة .. اجازة الحج 2018-1439 في السعودية "الخدمة المدنية"

يترقب موظفي الدولة في المملكة العربية السعودية موعد الرسمي لاجازة عيد الاضحى للعام 2018-1439 حيث نطلعكم اليوم على مدة اجازة عيد الاضحى في السعودية، وتاريخ بدء اجازة الاضحى ، ومدة اجازة وقفة عرفة لجميع الباحثين عن اجازة الاضحى في السعودية .

بداية اجازة عيد الاضحى 1439

يتسائل العديد من المواطنين عن موعد اجازة عيد الاضحى 1439 لموظفي الدولة، و ذلك في سبيل التعرف على مدة الاجازة التي من خلالها يمكن لهم الحصول على الفرصة في الاحتفال في هذه المناسبة الدينية المميزة و يضاً أخذ قسط من الراحة من خلال التخفيف من ضغوطات العمل التي من المكن أن يتعرض لها الموظفين في المجال المدني و المجال العسكر.

حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز الدول الاسلامية التي تهتم في اجازة عيد الأضحى المبارك و ذلك في سبيل استضافة حجاج بيت الله الحرام من مختلف انحاء العالم، و تركيز الجهود في سبيل تقديم الخدمات الأفضل لزوار بيت الله الحرام الذين يتوافدون لأداء فريضة الحج، حيث نوفر لكم من خلال موقعنا الموعد المحدد الذي من خلاله يمكنكم التعرف على بداية اجازة عيد الاضحى 1439

بداية اجازة عيد الاضحى 1439

تبدأ الاجازة الخاص في الموظفين من تاريخ 5 / ذو الحجة / 1439هـ م على أن تنتهي اجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي الدولة في تاريخ 15 / ذو الحجة / 1439هـ، و على أن يكون عيد الأضحى المبارك في تاريخ 10 / ذو الحجة / 1439 هـ و ذلك بحسب ما اعلنت عنه وزارة العلم في المملكة العربية اللسعودية.