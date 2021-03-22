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تراند اليوم : نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2018 علمي وادبي وزارة التربية والتعليم المصرية

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تعرف على نتائج الثانوية العامة في مصر من خلال روابط الفحص المباشر الرسمية.

من خلال موقع بوابة الثانوية العامة ، عبر الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على النتيجة فور الاعلان عنها رسميا.

رابط فحص موقع اليوم السابع، الدخول من هنا

يمكنكم الاستعلام فورا على نتائج الثانوية العامة في مصر للعام 2018 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة،والدخول من هنا. ، ورابط فحص موقع اليوم السابع، الدخول من هنا فور الاعلان عنها رسميا.

موقع مبتدا

www.mobtada.com 

موقع نتائج الامتحانات 
https://www.nataeeg.com/2018/07/Thanwya.natiga2018.html
موقع ( فيتو )
http://natiga.vetogate.com/
موقع ( اليوم السابع )
http://natega.youm7.com/
موقع ( الوزارة )
http://natega.emis.gov.eg

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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