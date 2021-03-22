تراند اليوم : الابراج اليوم السبت .. توقعات الابراج اليوم .. الأبراج اليوم مع ماغي فرح حظك اليوم في الحب والحياة والعاطفة

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هنا يمكنك معرفة حظك اليوم، هذا الأسبوع، الشهر وفي السنة، وكل التوقعات مقدمة من طرف عالمة الفلك (مشكورة على جهودها) جاكلين عقيقي, تنبؤات بشكل سلس وبلغة عربية فصحة ومفهومة للجميع

مولود الحمل : شخصية عفوية: التصرف أولا، والتفكير بعد ذلك، لا يعرف التردد، هو شخصية حيوية يمكن أن تذهب حتى في بعض الحالات للعنف. وهو استبدادي، يريد أن يجبر الجميع على نفس تفكيره. إنه قائد بارز وسريع جدا في قراراته.

مولود الثور : أنت العلامة الأكثر ثباتا بين الأبراج، قريب من الطبيعة ومحب للجمال كون الزهرة هو الكوكب المهيمن عليك، سخي وتمتاز بالوفاء ولا يزعجك التغيير بينما يعيبك غضبك الشديد ومدمن على عاداتك.

مولود الجوزاء : علامة فلكية مع شخصية متفتحة واجتماعية. وفي الوقت نفسه ذكي وغريب، ويحب دائما أن يتعلم أشياء جديدة ما يسمح له بالنجاح في العديد من المجالات، لديه شخصية قادرة على التكيف مع أي حال، وما يعيبك هو عدم الإستقرار وكذلك لعوب أحيانا.

مولود السرطان : الصفات الرئيسية لك هي الحساسية، والحاجة إلى الحماية والولاء. أعظم رغبة لك هي الحياة الأسرية المتناغمة. تحب الهدوء وتفضل الأشياء التي هي صحية وجميلة وفي نفس الوقت يعيبك انك حساس بشكل مفرط قد يتحول إلى تشاؤم.

مولود الاسد : التصميم الذي تعرضه في أفعالك يجعلك مهيمنا. لديك ميل لكل ما هو مرهق، أو حتى ما هو مبهرج. شخصية سخية بشكل عام، وتجذب التعاطف. لكنك لا تخفي غضبك إذا لم تحصل على ما تريد. أنت منضبط وتفرض هذا السلوك على الآخرين عندما يكون لديه هدف لتحقيقه.

مولود العذراء : من الشخصيات التي تفتقر إلى الثقة في نفسه. تشعر بالقلق باستمرار وتميل إلى الدراماتيكية، حتى في القضايا الصغيرة، خجول جدا، وذو منهجة واضحة وصريحة وتريد أن تكون الحياة منظمة وتمتاز بالذكاء والجدية.

مولود الميزان : السمات الرئيسية لهذا البرج هي اللباقة والسحر والمرونة، وهم يحبون البيئات السلمية وتجنب الصراع بأي ثمن، الحب يحمل أهمية كبيرة في حياتهم، وسلبيتهم أن بعضهم يكون ذو شخصية معقدة ومتناقضة وسطحية.

مولود العقرب : برج متحمس يعيش ويشعر بالأمور بشكل مكثف، لديه مهارات تحليلية ممتازة وإحساس شديد، جيد في قراءة أفكار الآخرين ويعرف كيفية السيطرة على غريزته، قد يعيبهم الحساسية، ربما أيضا الخبث والغيرة المفرطة.

مولود القوس : مؤنس ومتسامح، ويمكن أن يتكيف بسهولة مع جميع الشخصيات، يحب تحمل المخاطر معظم الوقت ويبحث بإستمرار عن أحاسيس جديدة كما يعرف لفت الإنتباه إلى موضوع ما، وسلبياته أنه غير راض ولا يكتفي بما لديه.

مولود الدلو : العلامة قبل الأخيرة في الأبراج، يمثل الأمل والأحلام وهو ذكي ومثالي ويسعى إلى التواصل مع الآخرين ويحب الحرية والسفر ويقدر التغيير والتجارب الجديدة وله قدرة فكرية قوية جدا ويعيبه العصبية وسهولة الإنفعال وردود أفعاله لا يمكن التنبؤ بها.

مولود الحوت : هو شخص مخلص، ناكر لذاته (غير أناني) وسخي جدا، ذو شخصية حساسة جدا مما يفسر تسامحه الكبير وحبه لمساعدة الآخرين والإستماع إليهم وحتى التضحية بنفسه من اجلهم، ويعيبه أنه لا يثق بسهولة وخجول ويميل إلى العزلة كثيرا.