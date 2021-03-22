تراند اليوم : الان نتائج الدورة الاستدراكية 2018 ملف (PDF) نتائج الامتحان البكالوريا الدورة الاستدراكية المغرب 2018 حسب الاسم Bac au Maroc

اعلنت وزارة تعليم المغرب صباح اليوم السبت 21 يوليو 2018 كافة نتائج البكالوريا في المغرب للدورة الاستدراكية.

حيث بامكان جميع الطاب والطالبات الاطلاع على كافة نتائج البكالوريا الاستدراكية للعام 2018 من خلال روابط موقع وزارة التعليم التالي :-

موقع وزارة التعليم نتائج البكالوريا الاستدراكية 2018 عبر الرابط التالي

رابط فحص نتائج الاستدراكي 2018 عبر الرابط التالي

نتائج الباك 2018 عبر موقع وزارة التربية الوطنية

تعد نتيجة الباك في المغرب هامة للغاية حيث أن تلك المرحلة انتقالية إلى المرحلة الجامعية، والتي فيها يحدد كل طالب مصير حياته وعمله، ويزداد البحث عليها حيث أن موعد ظهور بعد ساعات قليلة من الآن حيث من المقرر أن تُعتمد من السيد وزير التربية الوطنية محمد الحصاد في مؤتمراً صحفياً في غضون ساعات، ومن الجدير ذكره أنها ستُرفع على الإنترنت فور اعتمادها على موقع وزارة التربية الوطنية وموقع تعليم الرسمي.

خطوات الحصول على نتائج البكالوريا من موقع تعليم الرسمي