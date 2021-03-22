تراند اليوم : طالع : ترتيب الولايات حسب نتائج البكالوريا 2018 اوائل البكالوريا 2018 تحميل نتائج البكالوريا الجزائر 2018 حسب الاسم جميع الشعب

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن جميع نتائج البكالوريا للعام 2018 في جميع الولايات الجزائرية حسب الاسم وحسب رقم التسجيل وحسب المدرسة الخميس الماضي.

قد تحصلت التلميذة نجران هاني شعبة علوم تقنية بالمعهد النموذجي بورقيبة بتونس على أفضل معدل في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2018 بمعدل 19.74.



كما تحصلت التلميذة رؤى بريني شعبة العلوم التجريبية بالمعهد النموذجي بقابس لى معدل 19.53.

1/ صفاقس 43.55

2/ أريانة 37.39

3/المهدية 36.54

4/المنستير 36.50

5/سوسة 36.28

6/ مدنين 35.56

7/نابل 31.28

8/بن عروس 29.50

9/بنزرت 28.75

10/تونس 29.05

11/منوبة 24.25

12/قابس 24.04

13/سليانة 23.31

14/زغوان 23.25

15/الكاف 21.10

16/باجة 20.06

17/توزر 19.58

18/قبلي 18.76

19/تطاوين 18.29

20/القيروان 17.94

21/سيدي بوزيد 16.68

22/جندوبة 15.40

23/ قفصة 14.83

24/ القصرين 11.41

هذا وبإمكان المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2018 الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان http://bac.onec.dz بإدخال رقم التسجيل و الرقم السري الموجودين أسفل الاستدعاء و الإجابة عن السؤال ثم أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة ، أو عن طريق الرسائل القصيرة SMS بالاتصال على الرقم #567* .