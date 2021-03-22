تراند اليوم : نتائج التوجيهي 2018 الاردن الدورة الصيفية

يترقب طلاب التوجيهي الثانوية العامة لعام 2018 في الاردن ، لحظة الاعلان الرسمي عن نتائج التوجيهي الخاصة بالدورة الصيفية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

حيث أكدت الوزارة أنها تعمل الان على تصحيح وتدقيق كافة اوراق اختبارات الطلاب، على أن يتم الاعلان رسميا عن نتائج التوجيهي للدورة الصيفية خلال شهر اغسطس القادم مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية.

يمكنكم الاطلاع على النتيجة فور الاعلام عنها رسميا ، مباشرة عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج التوجيهي الرسمي / www.tawjihi.jo