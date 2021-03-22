تراند اليوم : توجيه 45 دعوى اعتداء جنسي ضد داعية تركي

أنقرة/ الخليج 365

يوماً بعد يوم تكشف ما كان يجري داخل شبكة الداعية التركي المعتقل حاليا عدنان أوكتارالذي ألقت الشرطة القبض عليه وعلى العشرات من أتباعه يوم 11 يوليو/تموز 2018.

فقد رفعت حتى الآن 45 دعوى اعتداء جنسي واغتصاب ضد أوكتار ومن بينها دعاوى من عدد كبير من الأطفال.

وخلال جلسة الأولى أمام المحكمة أصدر القاضي قرارأ بحبسه بينما نفى أوكتار التهم الموجهة له والتي تشمل تشكيل عصابة إجرامية والتزوير والاستغلال الجنسي واغتصاب أطفال والخطف والتهرب الضريبي وانتهاك قانون محاربة الإرهاب.

عدنان أوكتار و"قططه" في قبضة الشرطة التركية

كما أمرت المحكمة باستمرار حبس 160 رجلا وامرأة أعضاء في الشبكة التي كان يديرها أوكتار الذي يحمل أيضا اسم يحي هارون.

وقالت وكالة الاناضول التركية الرسمية أن هناك أفرادا اخرين من الشبكة لا يزالون قيد التحقيق. وقال أوكتار أمام القاضي يوم 19 يوليو/تموز 2018 إنه ضحية مؤامرة وهو "أتاتوركي وطني"، وأضاف "الكل يعرف أين أعيش، أنا بين الناس على شاشة التلفزيون وكل الأماكن التي أتواجد فيها معروفة تماما".

اغتصاب قاصرات

وخلال حملة المداهمة والاعتقال التي شملت عشرات الشقق والمنازل في عدد كبير من المدن التركية صادرت الشرطة حمولة ست شاحنات من التحف الأثرية و400 قرص ذاكرة و70 قطعة سلاح وسيارات فخمة وكميات من العملات النقدية.

وصادرت السلطات بناء على قرار المحكمة ممتلكات 235 عضو في الشبكة وعينت أوصياء على الشركات والمنظمات والجمعيات التي كان هؤلاء يمتلكونها.

وشملت الشكاوى ضد اوكتار ست دول قامت المدعيات برفع شكاويهن في السفارات التركية في هذه الدول.

ولا زالت الشرطة التركية تبحث عن 45 شخصا إضافيا في إطار هذه القضية.

وقالت السلطات التركية إن 15 طفلة تعرضن لانتهاكات جنسية من اعضاء هذه الشبكة بينهن فتيات في الحادية عشر من العمر وأشارت إلى حالة فتاة كانت بهذا العمر قيل إن والدتها أحضرتها لتنضم الى هذه الجماعة وتعرضت لانتهاكات جنسية.

وفتحت السلطات التركيا تحقيقا بحق الأم.

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وقالت وسائل الاعلام التركية إن افراد هذه الشبكة يدخلونها بملء إرادتهم لكنهم يتعرضون لشتى أشكال الترهيب والضيق وحتى الاعتداء عندما يحاول ترك الشبكة ويجبرون على العودة إليها.

فقد جرت حلاقة شعر وحواجب بعض العضوات اللواتي فكرن بترك الشبكة وبعضهن تعرضن للضرب.

جراحة حسب الطلب

وأظهر التحقيق الذي قامت به الشرطة أن سبب تشابه الفتيات العضوات في الشبكة والتي يسميهن أوكتار "القطط الصغار" أن اوكتار يفضل النساء ذوات الوجنات العالية والخصر النحيف والأرداف الكبيرة، بحيث أن كل عضوات الشبكة خضعن لعمليات جراحة تجميلية لهذا الغرض.

وألقت الشرطة القبض على الطبيب الذي كان يقوم بعمليات الجراحة التجميلية لاعضاء الشبكة وهو أيضا أحد مساعدي أوكتار.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عضوة سابقة في الشبكة قولها : "الشبكة قذرة جدا من الداخل، يتم الاعتداء على أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سبعة إلى سبعة عشر عاما، وبعض الفتيات يتعرضن للاغتصاب المتكرر".

المصدر/ بي بي سي العربية