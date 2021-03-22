تراند اليوم : «صدق أو لا تصدق».. رافعة تزن 48 طنا سُرقت من ألمانيا وظهرت بمصر

شهدت مدينة شتوتغارت الألمانية جريمة "غريبة ومثيرة" دفعت السلطات الألمانية للتعاون مع نظيرتها في مصر من أجل التحقيق فيها والكشف عن ملابساتها، وذلك بعد أن اختفت فجأة رافعة تزن 48 طنا من معسكر عمل، وفق ما قاله مالكها في بلاغ تقدم به للسلطات الألمانية، كاشفا فيه عن مواصفات الرافعة وأرقامها، كما تقدم ببلاغات للجهات المسؤولة في بلاده للبحث عنها، ورصد مكافأة مالية قدرها 5 آلاف يورو لمن يُدلي بمعلومات تساعد الشرطة في الوصول للجاني. وعن مواصفات الرافعة، كشف مالكها أن سعرها يبلغ 200 ألف يورو، وشوهدت آخر مرة في منطقة a38 متجهة نحو أرفورت، وسرقت بعد الساعة السابعة صباحا، كما أنها تسير بسرعة 55 كيلومترا في الساعة، ورقمها التسلسلي 059526، بحسب موقع "العربية. نت". وبعد فترة طويلة قضتها السلطات الألمانية في البحث عن الرافعة وسارقها، كانت المفاجأة التي أذهلت الجميع، بظهورها في جمارك ميناء الإسكندرية بمصر. وسائل الإعلام الألمانية، قالت إنه شيء "عجيب وغريب ومذهل بل غير قابل للتصديق"، وتساءلت كيف مر قائد الرافعة وسارقها من عدة دول دون أن يلفت النظر إليه وإلى الرافعة المسروقة التي أبلغت السلطات الألمانية جميع دول أوروبا بمواصفاتها لضبطها؟ وكيف مر من هذه الدول حتى وصل إلى ميناء الإسكندرية؟ وأضافت لقد مر اللص بالرافعة في شوارع ألمانيا، ثم عبر بها البحر، وأخيرا استقر بها في ميناء الإسكندرية في مصر، متابعة "ما تقرأونه بشكل لا يصدق هو صحيح بالفعل سرقت رافعة تزن 48 طنا في ألمانيا وظهرت على بعد آلاف الأميال بعيدا في مصر". وتوكد وسائل الإعلام الألمانية أن الخلفيات والسرقة والنتائج التي توصل إليها البحث هي الآن موضوع مزيد من التحقيق من قبل مسؤولي إدارة جرائم الممتلكات الألمانية، مضيفة أن السلطات الألمانية لا ترغب في الكشف عن المزيد من التفاصيل لأسباب خاصة بسير التحقيقات، فيما رفضت السلطات المصرية الكشف عن التفاصيل، مؤكدة أن التحقيقات تجري حاليا لمعرفة جميع الملابسات.

