تراند اليوم : مفتي نور محسود زعيما لطالبان خلفا لـ"الملا فضل الله"

قال المتحدث باسم حركة طالبان الباكستانية إن الحركة اختارت مفتي نور والي محسود زعيما جديدا لها، وذلك بعد أسبوع من مقتل الزعيم السابق الملا فضل الله في ضربة جوية أميركية أفغانية.

وقُتل فضل الله في 15 يونيو حزيران في غارة بإقليم كونار الواقع شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان.

ومن المرجح أن يؤدي مقتله إلى خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة وباكستان، التي تحملها واشنطن مسؤولية إيواء مسلحين ينفذون هجمات في أفغانستان. وتنفي باكستان مساعدة المسلحين.

وقال محمد خراساني المتحدث باسم الحركة في بيان إن مقتل القادة السابقين للحركة مبعث فخر، وذلك في إشارة إلى سلفي فضل الله اللذين قتلا أيضا في هجمات بطائرات بدون طيار.

وكان فضل الله عين محسود نائبا لزعيم الحركة في فبراير شباط بعد مقتل الرجل الثاني السابق في الحركة خالد محسود في إقليم بكتيكا بأفغانستان.