تراند اليوم : رجل دين بحريني يكشف عن ساعات عصيبة بزنزانة ملالي طهران

في حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات الإيرانية للزائرين، كشف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، الشيخ محمد ملا أحمد التوبلاني عن ما تعرض عليه من أذى ومتاعب، خلال زيارته الدينية لمدينة مشهد الإيرانية الأسبوع الماضي.

وأضاف: "مضت الأمور عادية في الأيام اللاحقة وحتى آخر يوم لي في مشهد، إذ تفاجأت وأنا أمشي وحيدا في الشارع بهجوم ستة أشخاص بينهم الأربعة الذين تهجموا علي في المرة الأولى، وتناوبوا على ضربي حتى سقطت على الأرض، ثم تدخلت الشرطة الإيرانية وأخذوني إلى التحقيق ووضعوني رهن الاعتقال".

وقال الشيخ التوبلاني إنه بقي رهن الاعتقال في زنزانة صغيرة لعدة أيام، وتعرض للضرب والاعتداء، مما أدى لتدهور حالته الصحية، كما اكتشف لاحقا أن غرفته في الفندق تم تفتيشها من دون علمه.

ووجه عضو المجلس الأعلى الشكر لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للاهتمام بقضيته ومتابعتها حتى الإفراج عنه.

وأفرجت السلطات الإيرانية عن الشيخ محمد التوبلاني السبت بعد اعتقاله بعدة أيام، وبعد تعرضه لهجومين من قبل عدد من الإرهابيين والمطلوبين في مدينة مشهد الإيرانية. قبل أن يعود إلى أهله وبلاده مساء الأحد.