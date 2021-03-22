تراند اليوم : "حقل ظهر" يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

وقال مسؤول في وزار البترول،اليوم السبت، لرويترز، مشترطا عدم نشر اسمه: "إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع إلي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، بدعم من زيادة إنتاج حقل ظهر".

واكتشفت شركة إيني الإيطالية الحقل في عام 2015، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

زاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 10 بالمئة إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، بعد زيادة الإنتاج من حقل ظهر البحري.

وكانت مصر أعلنت، الجمعة، زيادة إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي إلى ملياري قدم مكعبة يوميا، موضحة أن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في يوليو، إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري.

وتعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.