تراند اليوم : الأردن الدولي للأفلام يكرم الراحل ياسر المصري

في لفتة تكريم خاصة عرض مهرجان الأردن الدولي للأفلام في انطلاق دورته الجديدة بالعاصمة الأردنية عمان فيلما عن حياة الممثل ياسر المصري الذي رحل عن عالمنا في حادث سيارة في أغسطس آب عن عمر ناهز 47 عاما.

وتناول الفيلم القصير المشوار الفني للفنان الراحل بحضور عدد من نجوم وصناع السينما العربية في حفل افتتاح الدورة السادسة للمهرجان.

وكرم المهرجان في الافتتاح المخرج الأردني أحمد دعيبس "شخصية المهرجان" إضافة إلى عدد من نجوم وصناع السينما العرب منهم الممثل السوري فراس سعيد والممثل الأردني إياد نصار ونقيب السينمائيين اللبنانيين صبحي سيف الدين ونقيب السينمائيين المصريين مسعد فودة.

وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الأردني محيي الدين قندور وعضوية الممثل المصري سيد رجب والمخرج الجزائري كريم طرايدية والمنتجة آيت لايجو من استونيا.

وعقب ختام المهرجان وإعلان وتوزيع الجوائز في 12 سبتمبر أيلول تنتقل عروض الأفلام إلى باقي محافظات ومدن الأردن اعتبارا من 15 سبتمبر أيلول وحتى 17 ديسمبر كانون الثاني بهدف نشر الثقافة السينمائية بأنحاء المملكة.