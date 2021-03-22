تراند اليوم : فوائد منقوع البقدونس ستذهلك !!

ننشر لكم متابعين موقع صحيفة الخليج 365 ,فوائد شرب منقوع البقدونس المغلي والذي يحتوي على جمة عناصر غذائية .

فقدان الوزن

يساهم شاي البقدونس في تعزيز عمليّة فقدان الوزن بشكلٍ مؤقت، فهو يساعد الجسم على التخلص من الماء الزائد فيه باعتباره مدرّاً للبول، حيث يوجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم مثل: متلازمة ما قبل الطّمث، أو الحمل، أو زيادة الصّوديوم في النظام الغذائي، أو تناول بعض الأدوية، وتجدر الإشارة إلى أنّه يجب استشارة الطبيب قبل تناوله، وخاصة الأشخاص الذين يتناولون مدرّات للبول.

الوقاية من مرض السكري

يحتوي البقدونس على مركّب الميريكتين (بالإنجليزية: myricetin)، وقد أثبتت الدراسات المخبريّة والحيوانيّة أنّه يساهم بفعالية في تقليل نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه يقلل مقاومة الإنسولين في الجسم، كما يساعد البقدونس على تعزيز تأثير مضادات الالتهاب، والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

غني بمضادات الأكسدة

تتميز مضادات الأكسدة بتأثيراتها المضادة للالتهابات، ومضادة للسرطانات، مما يجعلها ضرورية للحفاظ على صحة الجسم بشكلٍ فعال، ووفقاً نشرت المجلة البريطانية للتغذية (بالإنجليزية: British Journal of Nutrition) تقريراً عام 1999م حول دراسة أُجريت على 17 مشاركاً، حيث قام المشاركون باستهلاك نظاماً غذائياً يحتوي على كمية قليلة من مضادات الأكسدة لمدة أسبوع، ثم قاموا بتناول البقدونس يومياً لمدة أسبوع، وقد تبين في نهاية الأسبوع الثاني أن البقدونس قد قلل من علامات الإجهاد التأكسدي لدى المشاركين.

معالجة أعراض السُّميّة العصبيّة

أثبتت إحدى الدراسات أنّ عصير البقدونس يعالج أعراض السمية العصبية، وتعتبر السمية العصبية المُسبب الرئيسي لتلف الأعصاب، وتُعرّف السمية العصبية على أنّها تلف في الدماغ أو الجهاز العصبي المُحيطي، ويحدث عادةً في بسبب السموم التي يُسببها الإنسان مثل: المعادن الثقيلة، أو المبيدات الحشرية، حيث تقوم تلك السموم بإضعاف وظيفة الجهاز العصبي، ويمكن أن تؤدي أيضاً تعطيل أو قتل الأعصاب، وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة الأعصاب هي نقل وعلاج المعلومات في دماغ الإنسان، وأجزاء أخرى في الجهاز العصبي.