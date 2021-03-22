تراند اليوم : الهيبة الرد حلقة ٢٧ .. الهيبة الرد حلقة 27 السابعة والعشرين HD

مسلسل الدراما السوري اللبناني المشترك الهيبة (الرد) الموسم الرابع الحلقة 27 السابعة والعشرون من بطولة تيم حسن وعادل كرم وديمة قندلفت ومنى واصف مشاهدة وتحميل اون لاين 2020 بجودة عالية 720 p مشاهدة مسلسل الهيبة الرد حلقة ٢٧ تحميل ومشاهدة الهيبة الرد حلقة ٢٧ وبدأت الأحداث بمشهد أم جبل التي حاولت التعرف على حقيقة شكوكها حول ابنة اخيها رانيا التي شكلت خطرًا حقيقيًا على حياتها.

تواصلت ام جبل مع أحد رجالها في الشام للتعرف أكثر على حياة ابنة اخيها رانيا والتي تستضيفها في بيتها.

تفاجأت ام جبل حينما أجابها الرجل بأن رانيا متزوجة وأن زوجها طلقها قبل 6 اشهر صدمت ام جبل من هذه المعلومات المفاجئة الخطيرة من وجهة نظرها.

وقررت ام جبل النزول إلى الشام بشكل سريع جدًا للتعرف على حقيقة زواج رانيا وسبب طلاقها من زوجها الأول.

لكن المخرج ينقلنا سريعا الى مشهد رانيا التي تجلس أمام المدخنة تحرق الوثائق التي حصلت عليها من ام جبل بحزن عميق.

يقتل هدوء رانيا رسالة من زوجها الحقيقي نمر السعيد فيما معناها أن جبل ابن عمها اصبح في خبر كان بين الحياة والموت.

شعرت رانيا بالفرحة الشديدة حاولت الاتصال بجبل لكنها فشلت ولم تتوفق لأن جبل لم يرد عليها، ثم نزلت وهي فرحة الى بوابة القصر تسأل حراس القصر عن تأخر جبل.

هذه هي المرة الأولى التي تسأل فيها رانيا احد حراس القصر عن سبب تأخر جبل مما اثار استغرابه الشديد مما فعلته رانيا وطالبها بالدخول الى القصر.

تتواصل الاحداث كثير في الهيبة حيث انتقل المخرج الى الحفلة التي اقامها نمر السعيد في قصره احتفالا بمقتل جبل كما كان يعتقد.

وقام نمر السعيد بالرقص والغناء بسبب مقتل جبل ورجاله ضربة واحدة، وقرر تعين الجاسوس الذي قام بوضع المتفجرات في الشاحنة لقتل جبل وابن عمه.

استمرت حفلة الفرح طوال الليل قبل أن ينتقل المخرج إلى مشهد جبل ورفاقه الذين تعرضوا لهجوم قاتل بالمتفجرات.

دفن جبل 4 من رجاله وبدأ عدد من رفاقه مصابون بشكل دامي لكنهم غاضبون جدًا ويبحثون عن الانتقام لما حصل معهم.

ويعود المخرج بعد مشهد دفن القتلى وحالة الغضب الشديدة التي ظهرت على جبل ورفاقه، إلى قصر جبل الشيخ جبل حيث والدته التي تستعد للذهاب الى الشام.

وأخبرت ام جبل حارس المنزل الامين والخادمة بضرورة حماية القصر وعدم الحديث عن مكان ذهابها الى جبل.

وحذرتهم ام جبل من السماح لرانيا بالخروج من المنزل بشكل نهائي حتى لو اجبروها على حبسها في غرفتها.

شاهد مسلسل الهيبة الرد الحلقة 26

وفي صباح اليوم التالي استيقظت الهيبة على خبر الانفجار بين ابناء العم من عائلة جبل ومقتل عدد من الرجال واصابة اخرين.

وتجمع الرجال حول قهوة الهيبة يستمعون لروايات بعضهم البعض فمنهم من يؤكد الانفجار ومقتل جبل ورجاله ومنهم من يشكك في الامر.

وفجأة وصل نمر السعيد الى قهوة الهيبة ومعه عدد من السيارات وجلس متربعا على القهوة متفاخرا بما جرى

وطالب الناس بضرورة طرد كل من يريد اثارة الفوضى واحداث المشاكل داخل الهيبة وترك الامر للناس تعيش بحرية وسلام وأمن

وتتواصل الاثارة في مسلسل الهيبة الرد 25 حينما وصلت ام جبل الى الشام والتقت بزوج رانيا السابق لتكتشف كذب ابنة اخيها رانيا.

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اكتشاف حقيقة رانيا في الهيبة الرد 25

واكتشفت ان رانيا تركت زوجها لأنها تريد الانتقام من جبل ومنها شخصيا بسبب مقتل والدها، فتزوجت نمر السعيد.

حينما سمعت ام جبل هذا الاسم شعرت بالصدمة الكبيرة التي اثرت عليها كثيرا، لكن المفاجأة تواصلت حينما اخبرها زوجها السابق انها تركت البلد وسافرت الى دبي.

هنا تأكدت أم جبل ان رانيا هي من وضعت الدواء المنوم في كاس القهوة لتسرق بصمتها بهدف سرقة املاكها كاملة ووضعها تحت يد نمر السعيد.

وانتقل المخرج إلى اشكالية خطيرة قد تهدد حياة نمر السعيد حينما وصلت مندوبة زيدان والتي حذرت نمر من خطورة ما يفعله في الهيبة على مخطط المعلم زيدان

لكن نمر هددها وطالبها بالانصراف وان تخبر سيدها زيدان بأن نمر عندما يخرج عن طوره يأكل العظام ويعض اللحم.

حملت السيدة تهديدات نمر وخرجت بها الى سيدها زيدان الذي قد يشتعل غضبا في الحلقة القادمة من مسلسل الهيبة .

وانتهى مسلسل الهيبة الرد عند مشهدين خطيرين الأول مشهد اقتحام جبل لأحد مصانع نمر السعيد في الهيبة.

واكتشاف نمر ان الذي كان يتواصل معه عبر هاتفه المحمول هو نمر السعيد وليس صالح الذي يريد له الخير.

أما المشهد الثاني فهو ام جبل التي زارت قبر اخيها والد رانيا المقتول غدرا وكانت غاضبة جدًا قائلة له: "ان شوك بدأ يغزني كثيرا ويصعب عليا"