تراند اليوم : مسلسل الهيبة الرد الحلقة ٢٧ .. مسلسل الهيبة الرد الحلقة 27 السابعة والعشرين HD

عرضت قناة أي تي في اللبنانية مسلسل الهيبة الرد الحلقة ٢٧ السابعة والعشرين ،ودارت الهيبة الرد الحلقة 27 حول تجارة السلاح، والعيش في حالة من الرهبة والخوف في الجبال، والذي يعود من جديد، من أجل استكمال ما تمر تركه خلال الجزء السابقة بعد إن عاشت عاليا بين تجار السلاح من أجل أن تحافظ علي حق الحضانة لأبنها، والزواج من أخ زوجها المتوفى جبل.

ولكن هذا الجزء تتعرض عليا فيها للقتل علي يد أعداء الجبل، حيث يكبر أبنها في ضل حالة من القتال المستمر بين المجموعات المسلحة، وتجار السلاح، الذي يسعي من خلالها إلي تسليط الضوء علي الحياة التي يعيشها القبائل التي تعيش في الجبال، وتجار السلاح بين لبنان، وسوريا.

موعد عرض مسلسل الهيبة العودة

يعد موعد العرض من المتوقع من أجل عرض هذا المسلسل الرائع الذي قام بإخراجه المخرج الكبير سامر البرقاوي، وتأليف هوازن عكو، وسيناريو وحوار باسم توفيق السلكا، وموعد يومياً على قناة ام بي سي.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة mbc4

يعرض مسلسل الهيبة على شاشة قناة mbc4 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة رؤيا

تبدأ اذاعة مسلسل الهيبة الجزء الرابع عبر قناة رؤيا يوميا اعتبارا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، حيث سيتم عرض المسلسل الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الأردن وفي العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة السومرية

يعرض مسلسل الهيبة الجزء الرابع على شاشة قناة السومرية، يوميا من اعتبارا من يوم الأحد إلي الخميس وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على تلفزيون لينا

حصل تلفزيون لينا على حقوق عرض مسلسل الهيبة الجزء الرابع، حيث سيتم عرض المسلسل عبر شاشة لينا في تمام الساعة 21H00، كما أن المسلسل يعرض يوميا من الأحد للخميس.

موعد عرض مسلسل الهيبة الرد على قناة mtv

سيتم اذاعة مسلسل الهيبة عبر شاشة قناة mtv الساعة في تمام الساعة 08:40 مساءً بتوقيت بيروت، وستعرض الحلقات يوميا من يوم الأحد للخميس.

أبطال وفريق عمل الهيبة العودة

يمتلك المسلسلة مجموعة من ألمع نجوم الفن السوري واللبناني المخضرمين في الأعمال الدرامية، والذي يشرف عليه المخرج اللباني، والذي تم تصوريه في البنان، ويشارك في هذا العمل الفني، تيم حسن بدور الجبل، نيكول سابا، ختام اللحام، عبدالمجيد مجذوب، خالد السيد، نقولا دانيال، ميرفا القاضي، نتاشا شوفاني، نجاح سفكوني، أحمد الزين، رفيق أحمد، أويس مخللاتي في دور صخر.