تراند اليوم : فيديو سماح .. فيديو سماح فتاة كفر الشيخ كامل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو سماح ، والذي أظهر شاب ينادي على سماح بنت الحاج شهاب في ليلة زواجها ويقول بأنها كانت صديقته لمدة أربع سنوات.

فيديو سماح مشاهدة وتحميل فيديو سماح بدون حذف وبدأت القصة عند ظهر الشاب وهو ينادي بمكبر صوت من أسفل الشقة التي تزوجت فيها الفتاة.

وتصدر "فيديو سماح" المخل التريند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في جمهورية مصر العربية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

ويظهر في الفيديو شباب يقف أسفل منزل فتاة وهي تحتفل بزفاها وهو يمسك بميكرفون ويصيح بعبارات فاضحة بحق الفتاة وأسرتها ويقول : «سماح بنت الحاج شهاب ماشية معايا 4 سنين مصاريف وأكل وشرب ودباديب».

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عدم تدخل أي أحد من قاطني ذلك الشارع الذي يتواجد فيه منزل الفتاة لردعه عما يفعله مما زاد حالة الاحتقان جراء ذلك الموقف المسيء في حق الفتاة .. لكن الغريب في الأمر أن مصطفي بوخا صاحب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل أكد أنه ليس حقيقيا وأن الأمر مجرد تمثيل فقط.

وقام صاحب الفيديو بالتعليق قائلا : «يا جماعة انتوا كبرتوا الموضوع ليه، دا حتى من فيديو تمثيلي عامله أنا وصاحبي في شارعنا ولا أكتر ولا أقل»، مختتماً «كبرتوا الموضوع أوووي».

وقال مصطفى بوخا في الفيديو الذي بثه عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «الفيديو اللى نزل دا هزار كوميدي، أنا معرفش أن الدنيا هتتقلب عليا كده .. كل الناس اللى كانت معايا صحابي».

وظهر الحاج شهاب الذي كان يناديه في مقطع الفيديو موجها حديثه إليه إنه الحلاق الشخصي له وليس لديه فتاة تدعى سماح وأن لديه فقط شابين عمر وإبراهيم.