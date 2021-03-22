تراند اليوم : الجزر والبرتقال والطماطم تقي المدخنين وغير المدخنين من سرطان الرئة

وكالات / الخليج 365

أفادت دراسة كندية حديثة، بأن الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين "سي" و"الكاروتينات"، وعلى رأسها الجزر والبرتقال والطماطم تقى من الإصابة بسرطان الرئة.

الدراسة أجراها باحثون بالمعهد الوطني للبحوث العلمية في كندا، ونشروا نتائجها، اليوم الجمعة، في دورية (Frontiers in Oncology) العلمية.

وأجرى فريق البحث دراساته لاكتشاف الأطعمة التي تكافح سرطان الرئة، لدى المدخنين وغير المدخنين.ووجد الباحثون، أن الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين "سي" تحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، حتى لدى الأشخاص الذين يدخنون بشراهة.

وتحتوي الفواكه الحمضية على نسب مرتفعة من فيتامين "سي"، ويأتي على رأسها البرتقال واليوسفي والفراولة والجريب فروت والليمون والكيوي، أما الخضروات فهي الفلفل بأنواعه والزعتر والبقدونس والبروكولي والقنبيط واللوبياء الخضراء، بالإضافة للخضروات ذات الأوراق الداكنة.

وأثبتت الدراسة أيضا أن الفواكه والخضروات التي تحتوي على المركبات التي تعطيها ألوانا زاهية، وتسمى "الكاروتينات" (Carotenoids) تلعب دورًا رئيسيًا فى الحد من إصابة المدخنين الذكور بسرطان الرئة.

وتتمثل الخضروات والفواكه الغنية بـ"الكاروتينات" في الجزر واليقطين والأفوكادو والطماطم والذرة والفلفل الأحمر والبطاطا الحلوة والشمام والمشمش والبروكلي والهندباء البرية والمانجو والسبانخ والكرنب والبقدونس والجرجير والكرنب والبطيخ الأحمر والمشمش والجوافة والبسلة واليوسفي والبطيخ الأحمر والسبانخ.

وقال الباحثون، إن التدخين هو عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الرئة، وأن دراستنا أثبتت أن النظام الغذائي يمكن أن يمنع حدوث الإصابة بهذا السرطان.

ونصح الباحثون بتناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين "سي" و"الكاروتينات" لاحتوائها على مضادات أكسدة تحد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين والمدخنين، بما في ذلك الذين يدخنون بشراهة".

وسرطان الرئة؛ هو السبب الرئيسي للوفيات بالأورام في أمريكا، حيث تم تسجيل أكثر من 221 ألف حالة جديدة بالمرض، وما يزيد عن 158 ألف حالة وفاة بالمرض في 2015، وفقا للمعهد القومي للسرطان في الولايات المتحدة.