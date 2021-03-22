تراند اليوم : مواطن فلسطيني يحذر من الأكامول الأصفر..مخدرات تقدم للنساء-قصة حقيقة

محافظات- الخليج 365:

احــــــذروا يا بنـــــات وأمهــــــات فلسطين. قبل ايام كنت في قسم الطوارئ باحدى المستشفيات بعد منتصف الليل فاذا بمريضتين تدخلان بسبب دوخة فعندما بدأت الطبيبة المعالجة بأخذ القصة المرضية لهما أفادتاها الاثنين بأنهما كانتا تشعران بصداع وأن جارتهما قد أعطتهما كل واحدة حبتين (أكامول أصفر) فطلبت الدكتورة الشريط منهما.

وكان معهما وهنا اكتشفت أن العلاج ما هو الا علاج من مجموعة الأدوية المخدرة دائري الشكل أصفر اللون وقد تم تناوله منذ 5 ساعات في بداية الأمر تعاطفت مع المريضتين (على أساس انه جهل) ولكن الطبيبة المناوبة كانت قد مر عليها حالات كثيرة على هذة الشاكلة فما كان من الطبيبة الا أن قالت لمرافقتهما نحن لا نستطيع أن نفعل لهما أي شئ فالدواء قد وصل الى الدم ( وهم الآن بين يدي رحمة الله).

أنا كنت أتابع الموقف عن بعد حيث كنت مرافقاً لوالدتي المريضة في نفس الطوارئ الغريب في الأمر أن المرافقة للمريضتين جاءت الى الطبيبة ترفع صوتها( يعني ايش بدكم تعملولهم) فما كان من الطبيبة الا أن قالت لها يجب أن أطلب لهما الشرطة فلا يوجد امرأة في أعمارهما ما بين 25-30 عام لا تعرف أن تقرأ الأكامول أو الباراسيتامول وهنا تدخل طبيب آخر وتحدث الى أهل المريضتين بأن هذا العلاج هو علاج مخدر وبأنه اذا أخذ بجرعة كبيرة قد يسبب الى مشاكل ولكن هذة الحالة ستمر وسيتم التعامل مع حالتهما. المهم بعد ما هديت الدكتورة توجهت اليها وعرفتها بنفسي.

وطلبت منها الكشف على أمي حيث لديها زيادة في ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم فقامت باللازم وعندما أرادت أن تكتب الدواء لوالدتي سألتها لماذا تتعاملي بهذا الأسلوب مع المريضتين فأجابتني بأن الكثير من الحالات تأتي الى المستشفى بنفس السبب حيث تتناول بعض السيدات أدوية مخدرة بسبب الجهل أو بسبب أن جآراتها أعطوها اياه أو سلفاتها أو صديقاتها وبأن هذة النسبة أصبحت تزداد يوماً بعد يوم في ظل العلم والوعي الذي من المفترض أنه يزداد بين الناس.

بعد يوم واحد فقط على المواقع الاخبارية كان هناك خبراً بأن مروجي المخدرات يستغلون زوجآتهم في ترويخ سمومهم وأدويتهم بين النساء . لذلك انتبهوا يا بنات المسلمين انتبهوا يا امهات المسلمين فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل) .