تراند اليوم : موعد شهر رمضان 2017 .. متى سيبدأ شهر رمضان 2017

غزة/الخليج 365/

موعد شهر رمضان 2017 , تاريخ بداية شهر رمضان 1438 , اي يوم يبدأ شهر رمضان المبارك 2017 في مصر والسعودية والدول العربية When is Ramadan , أعلن فرع الفلك والبحوث الفلكية والجيوفيزيقية العربي ، عن تحديد موعد بداية شهر رمضان الكريم 2017 فلكياً، تحديث : لمعرفة متى سيكون رمضان هذا العام، نضرب لكم موعدا على صفحاتنا، إلا أنه يرتقب حسب الحسابات الأولية أن يكون تاريخ بداية شهر رمضان لسنة 1438/2017 حيث سيكون اول ايام شهر رمضان المبارك يوم 27-5-2017.

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان هذا العام يوم 27 مايو/ أيار المقبل؟،وتتجاوز ساعات الصيام 15 ساعة متواصلة، فيما يحل عيد الفطر في 26 يونيو/ حزيران المقبل، وستبدأ ساعات النهار فيه بالنقصان، بعد أن كانت الأطول على الإطلاق العام الماضي.

سهر موقعنا رموز الابداع على إعلامكم بتاريخ بداية شهر رمضان لسنة 2017/1438 مباشرة بعد أن تعلن عنه السلطات المختصة بكل بلد.

يتمنى لكم موقع رموز الابداع رمضان 1437/2017 كريماً وأن يدخله عليكم الله بالمغفرة و الثواب.

اليكم ايضا دعاء اول يوم في رمضان

دعاء اول يوم رمضان

اَللّـهُمَّ يا مَنْ يَمْلِكُ التَّدْبيرَ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيء قَديرٌ،

يا مَنْ يَعْلَمُ خائِنَةَ الاَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورِ وَتُجِنُّ الضَّميرُ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ،

اَللّـهُمَّ اجْعَلْنا مِمَّنْ نَوى فَعَمِلَ، وَلا تَجْعَلْنا مِمَّنْ شَقِيَ فَكَسِلَ،

وَلا مِمَّنْ هُوَ عَلى غَيْرِ عَمَل يَتَّكِلُ،

اَللّـهُمَّ صَحِّحْ اَبْدانَنا مِنَ الْعِلَلِ،

وَاَعِنّا عَلى ما افْتَرَضْتَ عَلَيْنا مِنَ الْعَمَلِ، حَتّى يَنْقَضِيَ

عَنّا شَهْرُكَ هذا وَقَدْ اَدَّيْنا مَفْرُوضَكَ فيهِ عَلَيْنا،

اَللّـهُمَّ اَعِنّا عَلى صِيامِهِ، وَوَفِّقْنا لِقِيامِهِ، وَنَشِّطْنا فيهِ لِلصَّلاةِ،

وَلا تَحْجُبْنا مِنَ الْقِراءَةِ، وَسَهِّلْ لَنا فيهِ ايتاءَ الزَّكاةِ،

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان هذا العام يوم 27 مايو/ أيار المقبل؟،وتتجاوز ساعات الصيام 15 ساعة متواصلة، فيما يحل عيد الفطر في 26 يونيو/ حزيران المقبل، وستبدأ ساعات النهار فيه بالنقصان، بعد أن كانت الأطول على الإطلاق العام الماضي.