تراند اليوم : يعقوب شاهين يكشف عن أسراره في حلقة استثنائية من برنامج "كلام نواعم"

غزة/الخليج 365/

كشف محبوب العرب يعقوب شاهين عن العديد من الأسرار في حلقة استثنائية من برنامج "كلام نواعم", صُوّرت في العاصمة اللبنانية بيروت, تحدث فيها عن تفاصيل حياته وبداياته الفنية والخطوات التي سار عليها وحقق النجاح العظيم بفوزه في برنامج "أراب أيدل".

وقدَّم خلال الحلقة التي من المقرر أن تعرض يوم الأحد المقبل في التاسع عشر من الشهر عدد من الفقرات الغنائية, وتطرق خلالها إلى جزءًا من خططه المستقبلية, فضلا عن بعض الجوانب الشخصية من حياته والجوانب الانسانية.

واسترجع ذكريات بداية الانطلاق منذ أن كان عمره 5 سنوات وعلاقته بمعلمته الذي كان لها الفضل في اكتشاف صوته, وحصوله على المركز الأول في برنامج "نيو ستار" فضلا عن الحفلات الخاصة التي شارك فيها في الأراضي الفلسطينية.

ووصفت الحلقة بالشيقة والممتعة, وتميزت بأسئلة شاملة وخاصة وكانت من تقديم الإعلامية السعودية منى أبو سليمان والكويتية نادية أحمد والإعلامي المميز هاني الحامد.

يُشار إلى يعقوب شاهين فاز بلقب محبوب العرب في برنامج المواهب العربي الشهير "أراب أيدل" وأكدت ادارة "mbc" أن الموسم الرابع شهد أعلى نسبة تصويت فاقت كل المواسم السابقة, تكللت بتوقيع عقد مع شركة "بلاتينيوم ريكوردز".