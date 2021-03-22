تراند اليوم : من هو مترجم مسلسل " قيامة أرطغرل" الذي جذب الملايين؟

أنقرة - الخليج 365

يواصل المسلسل التاريخي التركي "قيامة أرطغرل" جذب أنظار واهتمام المشاهدين العرب، مع استمرار عرض الموسم الثالث منه، حيث يتابعه الملايين مترجمًا أو مدبلجا عبر شاشات التلفزيون أو مواقع الفيديو، لينافس بذلك النسخة التركية منه.

ولكن هل سألت نفسك من الذي يترجم المسلسل للعربية ويجري تداوله طريق شبكة الإنترنت وخاصة موقع تبادل الفيديو "يوتيوب" والمنافذ المرئية المختلفة؟.

عبد الله أحمد الهاشمي قطري الجنسية هو الأول الذي يقوم بترجمة المسلسل للغة العربية عبر موقعه على الإنترنت "النور تي في".

الهاشمي تعرف على المسلسل في بداية 2015، حيث كان يبحث على الإنترنت عن التاريخ العثماني؛ وبالصدفة وجد موقع يحكى عن مسلسل يتحدث عنه؛ يدعى "قيامة أرطغرل" وشاهد حتى الحلقة التاسعة؛ وبعدها انقطعت الترجمة.

ويلفت إلى أن قصته مع ترجمة المسلسل بدأت بإعجابه به؛ حيث شرع في ترجمته ليستطيع متابعة أحداثه، فقد تكوّن لديه فضول لإكماله، وكان متشوقًا جدًا له؛ حيث بدأ الموسم الثاني في تركيا ولم يجد ترجمة الموسم الأول منه".

ويوضح الهاشمي أنه "بعد ذلك عزم النية (فبراير 2016) على أن تبني العمل بنفسه وترجمة حلقاته؛ مبينًا أنه شكّل فريقا لهذا الغرض، وأسس الموقع لنشر الفيديوهات عليه.

ويشير إلى أنهم كانوا يترجمون 4 حلقات في الأسبوع، واجتهدوا حتى تزامنوا مع عرض المسلسل على القنوات التركية؛ وباتوا "يترجمون الآن الحلقة بعد إذاعتها بثلاث ساعات فقط؛ وهو رقم قياسي بالنسبة لمثل هذه الأعمال".

وينوه الهاشمي إلى أن "حلقات المسلسل تحظى باهتمام المتابعين فور تحميلها على الموقع؛ حيث نجد عندما يتم الإعلان عن ترجمة الحلقة الجديدة 100 ألف شخص يقومون بالدخول على الموقع".

ويوضح أنه "لم يتوقع انتشار المسلسل بهذه الطريقة؛ حيث أصبح أرطغرل المسلسل التركي الأول الآن الذي يحظى باهتمام من المشاهد العربي بين المسلسلات التركية الأخرى".

ويبين أن "الحلقة الأولى من مسلسل أرطغرل حققت ثلاث ونصف مليون مشاهدة؛ فيما لم تحقق تلك الحلقة في تركيا تلك المشاهدات"، بحسب تقديره.

وحول سبب انجذاب المشاهد العربي للمسلسل، يرى الهاشمي "أنه يصور الواقع الذي نعيشه بصورة تناسب الجميع، فيه من الحماس والتاريخ والإثارة وتعلم السياسة (...) كما أنه يقدم إعلام هادف في ظل الابتذال الموجود في القنوات العربية الأخرى".

وبلغت عدد مشاهدات المسلسل المترجمة على الأقل مجموعها 200 مليون مشاهدة، حيث تأتي السعودية على أكثر البلاد العربية بنسبة 600 ألف مشاهد؛ يليها الكويت بـ 400 ألف، ثم مصر الجزائر والمغرب وقطر، بحسب الهاشمي.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" بين ولايتي حلب وأنطاكية في القرن الثالث عشر، في زمن الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، في وقت تزامن مع وصول دفعات جديدة من قبائل الأوغوز التركية (التركمان) إلى المنطقة.

ويستعرض نزاع المغول والروم على المنطقة، حيث كان المسلمون يعانون الكثير من المشاكل في القرن الثالث عشر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم الإسلامي بانتظار قائد بطل، ليظهر أرطغرل متحدياً كل الظروف.

ويتناول المسلسل سيرة أرطغرل بن سليمان شاه، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، في سياق رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهم، بعد مرحلة طويلة من الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.

المصدر: الأناضول