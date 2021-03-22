تراند اليوم : صدور رواية "رجال العتمة " للأديبة المغربية حليمة الإسماعيلي

صدور رواية "رجال العتمة " للأديبة المغربية حليمة الإسماعيلي

الرباط / الخليج 365

صدرت رواية "رجال العتمة " للأديبة المغربية حليمة الإسماعيلي عن مطبعة "مراكش" بالمغرب في 234 صفحة من الحجم المتوسط ، قام بتصميم الغلاف الشاعر والفنان السوري حازم محمد العجيل.

وقد أهدت الروائية عملها هذا إلى كل الرجال الذين يعيشون في العتمة و إلى الشعب الفلسطيني إذ كتبت :

"إلى الذين أضاؤوا بأرواحهم عتماتهم وعتمات أرواحنا ...

إلى الوطن الذي نصب لقلبي كمائن الحب والوجع : فلسطين ."

تتطرق الرواية إلى حيوات أربعة رجال في العتمة : عامل المنجم الذي يقضي معظم حياته تحت الأرض ، الكفيف الذي يحاول التغلب على الظلام بالعلم و الإبداع ، المعتقل السياسي الذي عانى عتمة الزنزانة دفاعا عن آرائه وأفكاره ، والفلسطيني الذي عاش معاناة الاحتلال الصهيوني ومن الحصار المفروض على قطاع غزة .

وتتميز لغة الرواية بشعريتها ، وبجمالية الحكي وحبكة السرد فيها وتنوع وتعدد فضاءاتها .

وتصدر"رجال العتمة " بعد عمل روائي سابق في طيعتين عن دار الجسور بالمغرب سنة 2004 ، إضافة إلى أربعة دواوين شعرية ومجموعة قصصية.

والمبدعة حليمة الإسماعيلي، روائية وشاعرة ، عضو اتحاد كتاب المغرب ، تشتغل بالإعلام ، منشطة ومنسقة الصالونات الأدبية بالمركز الثقافي بمدينة جرادة لمدة ثمانية أعوام، نشرت أغلب كتاباتها بالملاحق الثقافية الوطنية وبالجرائد والمجلات العربية والمواقع الالكترونية . حصلت على عدة جوائز في الشعر وفي الإعلام ،

وحظيت أيضا بعدة تكريمات أدبية من لدن مجموعة من المؤسسات الثقافية ، والسلطات المحلية ، وأنجزت حول كتاباتها الشعرية والنثرية العديد من البحوث الجامعية بالمغرب .