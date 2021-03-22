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تراند اليوم : صدور رواية "رجال العتمة " للأديبة المغربية حليمة الإسماعيلي

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  صدور رواية "رجال العتمة " للأديبة المغربية حليمة الإسماعيلي 

الرباط / الخليج 365

صدرت رواية "رجال العتمة " للأديبة المغربية حليمة الإسماعيلي عن مطبعة "مراكش" بالمغرب في 234 صفحة  من الحجم المتوسط ، قام بتصميم الغلاف الشاعر والفنان السوري حازم محمد العجيل.

وقد أهدت الروائية عملها هذا إلى كل الرجال الذين يعيشون في العتمة  و إلى الشعب الفلسطيني إذ  كتبت :

"إلى الذين أضاؤوا بأرواحهم عتماتهم وعتمات أرواحنا ...

إلى الوطن الذي نصب لقلبي كمائن الحب والوجع  : فلسطين ."

تتطرق الرواية إلى حيوات  أربعة رجال في العتمة : عامل المنجم الذي يقضي معظم حياته  تحت الأرض ، الكفيف الذي يحاول التغلب على الظلام  بالعلم و الإبداع  ، المعتقل السياسي  الذي عانى عتمة الزنزانة  دفاعا عن آرائه وأفكاره  ، والفلسطيني الذي عاش معاناة  الاحتلال الصهيوني ومن  الحصار المفروض على قطاع غزة   .

وتتميز لغة الرواية  بشعريتها ، وبجمالية الحكي وحبكة السرد فيها وتنوع  وتعدد فضاءاتها .

وتصدر"رجال العتمة "  بعد   عمل روائي سابق في طيعتين عن دار الجسور بالمغرب سنة 2004 ، إضافة إلى أربعة دواوين شعرية ومجموعة قصصية.

والمبدعة حليمة الإسماعيلي، روائية وشاعرة ، عضو اتحاد كتاب المغرب ، تشتغل بالإعلام  ، منشطة ومنسقة الصالونات الأدبية بالمركز الثقافي بمدينة جرادة لمدة ثمانية أعوام، نشرت أغلب كتاباتها بالملاحق الثقافية الوطنية وبالجرائد والمجلات العربية والمواقع الالكترونية . حصلت على عدة جوائز في الشعر وفي الإعلام  ،

وحظيت أيضا بعدة تكريمات أدبية من لدن مجموعة من المؤسسات الثقافية ، والسلطات المحلية ، وأنجزت حول كتاباتها الشعرية والنثرية العديد من البحوث الجامعية بالمغرب .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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