تراند اليوم : اختفاء عارضة أزياء روسية في البحرين بعد يومٍ واحدٍ على وصولها

المنامة ـ الخليج 365

أعلنت السفارة الروسية في البحرين عن اختفاء عارضة الأزياء ماريا سازونوفا التي أتت إلى المنامة من أجل العمل، حيثُ انقطع الاتصال معها بعد وصولها إلى مطار المنامة الدولي بيوم واحد.

وطلبت الشرطة الروسية من الانتربول الدولي تقديم المساعدة في الكشف عن مصير المواطنة الروسية المفقودة والبالغة من العمر 21 عاما بعد أن تقدمت والدتها ببلاغ رسمي حول فقدانها.

كما أكدت السفارة الروسية على لسان الناطق باسمها ألكسندر بوغودين أنها تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع السلطات المحلية وأجهزة الأمن في البحرين للكشف عن سر اختفاء سازونوفا.