تراند اليوم : شاهد .. كيف أصبح شكل ميادة الحناوي بعد الرجيم؟

القاهرة ـ الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة السورية ميادة الحناوي، بعد عياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية.

الفنانة السورية ظهرت في الصورة بملامح مختلفة تماما عن الشكل الذي عرفها به الجمهور، حيث خسرت الكثير من وزنها، وارتدت نظارة طبية، وظهرت عليها معالم التقدم في السن بشكل واضح.

وكانت ميادة الحناوي قد كشفت مؤخرا عن أسباب ترحيلها من مصر ومنعها من دخولها لمدة 13 سنة، بقولها إن الغيرة النسائية هي من دفت السيدة نهلة المقدسي، زوجة الفنان الراحل محمد عبدالوهاب لترحيلها من مصر وذلك خوفًا من أن يتزوجها عبدالوهاب.