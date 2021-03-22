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تراند اليوم : شاهد .. كيف أصبح شكل ميادة الحناوي بعد الرجيم؟

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القاهرة ـ الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة السورية ميادة الحناوي، بعد عياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية.

 

 

الفنانة السورية ظهرت في الصورة بملامح مختلفة تماما عن الشكل الذي عرفها به الجمهور، حيث خسرت الكثير من وزنها، وارتدت نظارة طبية، وظهرت عليها معالم التقدم في السن بشكل واضح.

 

 

وكانت ميادة الحناوي قد كشفت مؤخرا عن أسباب ترحيلها من مصر ومنعها من دخولها لمدة 13 سنة، بقولها إن الغيرة النسائية هي من دفت السيدة نهلة المقدسي، زوجة الفنان الراحل محمد عبدالوهاب لترحيلها من مصر وذلك خوفًا من أن يتزوجها عبدالوهاب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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