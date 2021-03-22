تراند اليوم : بالصور : سيارة ياسر عرفات التي استخدمها في زفافه في عكا

رام الله - الخليج 365

حين اشترى جلال البناء، هاوي جمع واقتناء الاشياء النادرة والقديمة من سكان مدينة عكا قبل عدة اسابيع سيارة "بويك افينو " موديل 1984 امريكية الصنع والتي تعتبر من السيارات الفاخرة لم يكن يتصور ان يداه قد وقعتا على السيارة التي كان يستخدمها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وفقا لما ادعاه اليوم "السبت" لموقع صحيفة "اسرائيل اليوم " الالكتروني.

ولاحظ "البناء" الذي يعمل صحفيا ومستشارا اعلاميا ان وثائق السيارة تشير الى "السلطة الفلسطينية كـ "أصحاب سابقين " الامر الذي اثار شهيته للبحث والاستقصاء انطلاقا من اسرائيل الى غزة مرورا برام الله في محاولة منه لمعرفة من بالضبط من رجالات السلطة صاحب ومالك او مستخدم هذه السيارة الامريكية الفاخرة .

"توجهت لبعض الاصدقاء في السلطة الفلسطينية ولمقربين من القيادة في رام الله وأرسلت لهم صورة السيارة ونسخة عن وثائق تسجيلها وذهلت حين اتضح لي ان هذه السيارة كان يستخدمها الشهيد ياسر عرفات شخصيا وسمحت اسرائيل بعد توقيع اوسلو لأعضاء القيادة الفلسطينية بإدخال سياراتهم من تونس وكانت اولى السيارات التي وصلت سيارة ياسر عرفات الفاخرة التي املكها اليوم" قال جلال البنا .

واضاف "وصل نبأ امتلاكي هذه السيارة الى مسامع قيادات سابقة مقربة من ياسر عرفات الذين اكدوا دون شكل ان هذه السيارة تعود للشهيد ياسر عرفات حيث قال لي احد مستشاري ياسر عرفات ان هذه السيارة هي التي استخدمها ياسر عرفات في يوم زفافه

لكن بعد فترة حصل ياسر عرفات وبعض المقربين على عدد من سيارات مارسيدس كتبرعات لتتحول سيارة "البويك " الى احدى السيارات التي تخدم مكتب الرئيس في غزة ليتم بيعها بعد فترة لأحد التجار في الضفة الغربية الذي باعها بدوره لتاجر اسرائيلي لتحط في مرحلتها الاخيرة في بيتي " .

المصدر:"وكالة معا"