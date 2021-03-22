تراند اليوم : اسطوانة الغاز 60 شيكلا ابتداءا من اليوم الخميس

غزة - مشرق نيوز -

ابتداءا من اليوم الخميس سيتم تخفيض سعر اسطوانة الغاز ( الحجم العادي ) بمقدار 4 شواقل لتصبح بقيمة 60 شيكلا للمستهلك وذلك وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للبترول ووزارة المالية بالاتفاق مع جمعية أصحاب محطات الوقود والغاز.

ويأتي هذا القرار تخفيفاً عن المواطن الفلسطيني الذي يعيش أوضاعاً معيشية صعبة في ظل الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ست سنوات

وأكد رائد رجب رئيس الهيئة العامة للبترول بضرورة أن الهيئات والجهات المعنية تتابع التزام الموزعين بالتسعيرة لحماية المستهلكين من الاستغلال .

ودعا المواطنين الذين يتعرضون للاستغلال بدفع أكثر من التسعيرة المقررة إلى إبلاغ هيئة البترول أو مباحث التموين أو دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني مؤكداً أنّ المخالفين للسعر المحدد سيتم تحويل ملفهم إلى النيابة العامة حيث تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.