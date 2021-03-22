تراند اليوم : افتتاح أول متجر للحوم البشر في بريطانيا

لندن - مشرق نيوز -

افتتح في العاصمة البريطانية لندن أول جزارة خاصة بلحوم البشر في العالم في أشهر سوق للحوم في العاصمة المعروف باسم “سميثفيلد”، خلال الـ28 والـ29 من أيلول الماضي، ويبيع المتجر “السجق البشري المتبل بالليمون”، و”ستيك جافو البشري” وسواها.

وبحسب صحيفة الهوفنغتون بوست استندت هذه الجزارة على آخر نسخة من اللعبة الشهيرة “ريزيدينت إيفيل” التي تتركز حول الأموات الاحياء، حيث رعى افتتاح هذا المتجر الغريب ناشر لعبة الفيديو “ريزيدينت إيفيل ٦″.

ونشير إلى أن المأكولات المصنوعة على شكل بشري لم تصنّع من لحم بشري، فالمتجر لم يعلن عن أصل ومصدر اللحوم المباعة، إلا أنه اكتفى باتخاذ هيئة جسد الإنسان لعرض اللحوم