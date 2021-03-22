تراند اليوم : شعارات مسيئة للمسيح على جدران كنيسة بالقدس المحتلة

القدس المحتلة – مشرق نيوز

أقدم متطرفون يهود على خط شعارات بالعبرية مسيئة للمسيح عليه السلام وللمسيحية على باب مدخل دير تابع للرهبان الفرنسيسكان في جبل صهيون في القدس،وذيلوها بتوقيعهم المعهود "دفع الثمن".

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال ميكي روزنفيلد لوكالة الصحافة الفرنسية "تم استهداف كنيسة في جبل صهيون وكتابة شعارات معادية للمسيحية و "دفع الثمن"، مؤكداً ان الشرطة "تحقق في الحادث الذي وقع في وقت مبكر من الصباح".

كذلك، نقل الموقع الالكتروني لحارس الاراضي المقدسة صور تظهر كتابات باللون الازرق على باب الدير مسيئة للمسيح وكلمة "دفع الثمن" في اشارة الى اعمال انتقامية يقوم بها متطرفون يهود.

يذكر أنها ليست المرة الاولى التي تُستهدف فيها الكنائس والاديرة المسيحية من قبل المجموعات اليهودية المتطرفة حالها حال الاماكن المقدسة الاسلامية، حيث حاولت مجموعات من المتطرفين اليهود احراق دير "اللطرون" الشهر الماضي، وقد تعرض أحد أبواب الدير لأضرار مادية