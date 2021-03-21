شكرا لبحثكم عن خبر أول فيديو بعد وفاة والدها.. هند القحطاني تكشف عن موقف لأمير سعودي مع عائلتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن كشفت عما فعله أمير سعودي لعائلتها

ووجهت القحطاني الشكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء لها ودعمها، وقالت القحطاني في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "سناب شات": "أخص بالشكر أمير منطقة عسير. صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على تقديمه واجب العزاء لأسرتي في خميس مشيط، ومن قبل ذلك اهتمامه بوالدي وزيارته له عدة مرات باستمرار قبل وفاته". وتابعت: "الموت علينا حتما محتوما يأخذ منا أهالينا وأعزائنا، فقدنا عزيز على قلوبنا ولكنه لا يغلي على. ملك الملوك ذو الجلال والإكرام، اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهنا الصبر والسلوان". وتعرضت القحطاني لهجوم المتابعين الذين رأوا أنها تسعى فقط من خلال الفيديو، لحصد المزيد من المشاهدات والمتابعين من أجل الشهرة والقيام بالإعلانات. وأعلنت الناشطة السعودية يوم الاثنين الماضي عن وفاة والدها عبدالهادي القحطاني، وعبر ناشطون عن صدمتهم من هوية والدها الذي اتضح أنه إمام مسجد وخطيب، وقائد مدرسة سابقا. المصدر: RT

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