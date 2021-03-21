تراند اليوم : أضرار الخبز الأبيض

ننقل لكم في موقع صحيفة الخليج 365 ,أضرار يجب عليك معرفتها قبل تناول الخبز الأبيض ,والتي ستؤثر في قرار وضعه ضمن قائمتك الغذائية الا بكمية بسيطة .

أضرار الخبز الأبيض

للخبز الأبيض المصنوع من الحبوب غير الكاملة العديد من الأضرار، وهذه أهمها:

1. أمراض ومشاكل هضمية

يعد الخبز الأبيض حتى الأنواع التي تحتوي على إضافات غذائية فقيرًا في الألياف التي يحتاجها جهازك الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم.

لذا فإن تناول الخبز الأبيض بدلًا من أنواع الخبز الغنية بالألياف يحرم جهازك الهضمي من العديد من فوائد الألياف، والتي تشمل منع الإمساك، الحماية من البواسير وتقليل فرص الإصابة بسرطان القولون.

كما يحتوي الخبز الأبيض على نسب عالية من الغلوتين والذي لا يتحمله الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص خاصة مرضى الداء الزلاقي، مما قد يسبب لهم مشاكل مثل الام المعدة، الإسهال والنفخة والغازات.

2. زيادة نسبة دهون البطن

تتميز دهون منطقة البطن بأنها نوع خطير جدًا من الدهون اسمها الدهون الحشوية، وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول الخبز الأبيض يزيد من نسبة هذه الدهون مقارنة بتناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والذي يعمل على خفضها!

3. رفع مستويات السكر في الدم

بسبب افتقاره للألياف فإن عمليات هضم الخبز الأبيض تتم بسرعة عالية نسبيًا، الأمر الذي يؤدي لرفعة مفاجئة في سكر الدم بعد تناول الخبز الأبيض، وهو أمر ضار بشكل عام لأنه يرفع من فرص الإصابة بمرض السكري.

للأسباب المذكورة أعلاه كذلك يجب على مرضى السكري تجنب تناول الخبز الأبيض تمامًا.

4. زيادة الجوع خلال اليوم والتسبب بالسمنة

الخبز الأبيض هو من أنواع الكربوهيدرات التي يتم هضمها بسرعة، ويتميز بأن له مؤشرًا جلايسيميًا (مؤشر يدل على سرعة رفع مستوى سكر الدم) أعلى من ذلك الذي يمتلكه العسل وسكر المائدة!

هذا يعني أن الخبز الأبيض يوفر طاقة سريعة للجسم وسرعان ما يبدأ الجسم بتخزينه على هيئة دهون، كل هذا يؤدي للشعور السريع بالجوع بعد تناول الخبز الأبيض، وبالتالي الإفراط في تناول الطعام بعد ذلك الأمر الذي قد يسبب السمنة!

5. تحفيز الإصابة بالاكتئاب

وجدت إحدى الدراسات أن الخبز الأبيض قد تكون له تأثيرات سلبية واضحة على مزاج المرأة في سن انقطاع الطمث، تتمثل في الاكتئاب.

هذا الأمر عادةً ما يرتبط بالأطعمة التي لديها مؤشر جلايسيمي مرتفع مثل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعالجة.

6. مشاكل الفم والأسنان

يحتوي الخبز الأبيض على مستويات عالية من الكربوهيدرات المعالجة وغير المفيدة، وهذه لها علاقة وثيقة بتسوسات الأسنان والعديد من مشاكل الأسنان الأخرى.

لذا يفضل بشكل خاص استبدال الخبز الأبيض بأنواع صحية أكثر من الخبز في وجبات الأطفال المعرضين لتسوس الأسنان.

7. مشاكل في الكبد

قد يتسبب الخبز الأبيض المصنوع من الحبوب غير الكاملة برفع فرص الإصابة بدهون الكبد غير الكحولية، بينما يساعد تناول الخبز والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة على خفض فرص الإصابة بدهون الكبد بشكل ملحوظ.