تراند اليوم : ميعاد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2018 الخرطوم النيلين كسلا الجزيرة وزارة التربية والتعليم السودانية

طلاب الثانوية العامة في السودان يترقبون اعلان مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم، والخاص بلاعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة للفرع العلمي والادبي والتجاري والشرعي في الثانوية العامة للعام 2018 في السودان لجميع المدن، للتعرف على موعد اعلان نتائج الثانوية في السوان هذا العام.

الان بكل سهولة طالع كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية السودانية لجميع الطلاب والطالبات في السودان، الباحثين عن نتائج الثانوية السودانية للعام 2018 ، والراغبين بالاطلاع على نتائج الشهادة الثانوية للعام 2018.

وزارة التربية والتعليم السودانية نشرت رابط فحص مباشر لنتائج امتحانات الشهادة السودانية للعام 2018 لجميع المحافظات السودانية، والتي يترقب لها آلاف الطلاب في السودان.

فقد تمكنت جميع لجان تصحيح أوراق الامتحانات في السودان من الانتهاء فعليا من تصحيح أوراق امتحانات السودانية، يوم 15 مايو 2018، وجاري الان عملية تدقيق النهائية لاوراق الامتحانات قبيل نشرها عبر كنترول الوزارة التربية والتعليم السودانية.

وزارة التربية والتعليم أكدت أنها تعلن عن نتيجة الشهادة السودانية 24 يونيو 2018 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

رابط للحصول على النتيجة الشهادة السودانية من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا

نتائج الثانوية السودانية 2018

وزيرة التربية والتعليم بالسودان، الأستاذة “آسيا محمد عبد الله” قريبا،أكدت أنه تم تخصيص ما يقرب من خمسة ألاف وسبعمائة معلم لعمليات التصحيح و حوالي ألف معلم لعمليات رصد الدرجات، يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2017-2018، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية 2018

وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية رابطا يمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بسهولة ويسر،ونقدم لكم من خلال موقعنا رابط وزارة التربية والتعليم السودانية .