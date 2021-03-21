تراند اليوم : افلام كرتون توم وجيري Tom and Jerry اسطــورة الكوميديــا يوتيوب

توم وجيري ، قصة يعشقها الجميع منذ الطفولة فهي مجموعة تتكون من حوالي 161 حلقةكرتونية كوميدية ،يظهر فيها الصراع بين القط توم والفأر جيري. موضوع الحلقات يكون بمحاولة توم أن يمسك بجيري كي يعده كوليمة ويأكله لكن جيري يهرب دائماً ويراوغه ويقوم باستفزازه ويقع توم دائماً في مآزق ويصطدم أحياناً بمنزل الكلب سبايك (وهو أحد شخصيات المسلسل) أو يقوم بكسر أثاث المنزل

توم هو قط أزرق رمادي اللون يعيش حياة مدللة للغاية أما جيري فهو فأر منزلي بني اللون يعيش في منزل سيدة توم ولفظ توم في الأصل هو اسم عام يشمل القطط الذكور ولا ليس اسم لتوم بطل المسلسل الكرتوني وكان اسم توم في الحلقة الأولى Puss Gets the Boot "كاسبر" بينما جيري كان يسمى جينكس Jinx وهذا اللفظ يعنى نحس باللغة الإنجليزية.

وظهرت أولى حلقات العمل عام 1940 بعنوان "Puss gets the boot" , وكانت حلقة يتيمة عرضت في ذلك العام , اختلفت حولها الآراء وردات الفعل , وفي النهاية تم ترشيحها لجائزة الاوسكار كأفضل كارتون قصير , وهنا انطلقت رحلة توم وجيري بكم هائل من الحلقات والافلام على مدى السنوات الطويلة, والغريب في هذه الحلقة الاولى، ان توم كان اسمه (كاسبر) وجيري كان اسمه (جينكس).

كذلك كان ظهور توم بهذه الحلقة على هيئة قط بأربعة أرجل , أما جيري فكانت هيئته كفأر نحيف لونه بني يميل الى الابيض ،ومنذ ثاني حلقاته تم اعتماد الاسم الرسمي للشخصيتين توم وجيري ،ومنذ تلك الحلقة استمر عرض العمل حتى عام 1967 وينتهي عندها الجزء الاول بمجموع 161 حلقة.

بعد متابعة الاطفال للافلام الكارتونية واصابتهم بالنسمنة كشف فريق من الباحثين بجامعة كولورادو الأميركية، أن بعض الشخصيات الكرتونية لها تأثير مباشر على العادات الغذائية للأطفال وفرص إصابتهم بالسمنة وفرط الوزن.

نشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "نفسية المستهلك Journal of Consumer Psychology"، وكذلك على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أكدت الدراسة، أن مشاهدة أفلام الكارتون والتي يعاني أبطالها من فرط الوزن أو السمنة يشجع الأطفال والشباب على تناول الأطعمة غير الصحية والتى تحتوي على سعرات حرارية عالية مثل الحلوى والكوكيز والمشروبات الغازية، ويتناولون ضعف كميات الأكل الذي يتناوله الأطفال الذين لا يشاهدون هذه الأفلام الكارتونية، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وفرط الوزن، وزيادة محيط الخصر.

وتابعت الدراسة، أنه على الرغم من أن هذه الشخصيات الكرتونية خيالية، إلا أن الشباب والأطفال لا يفصلون بين الواقع والخيال؛ حيث يلاحظون جيدًا أن الشخصيات الكرتونية بيضاوية الشكل تعاني من فرط الوزن، ويطبقون عليها نفس المقاييس البشرية، ويُقبلون بشكل لا واعي على تناول المزيد من الأطعمة غير الصحية وبكميات مضاعفة.

وأكد الباحثون، أن الأطفال والمراهقين شديدو الحساسية والتأثر بالشخصيات الكرتونية المصابة بفرط الوزن، وأنهم يعتقدون بشكل لا واعي أن شخصيتهم الكرتونية المفضلة ذات الوزن الزائد تتناول قدرًا كبيرًا من الأطعمة وتفرط في مشاهدة التليفزيون ولا تمارس الرياضة، وهو ما سبب وزنها الزائد، ولذا يميلون لا شعوريًا إلى تقليدهم.

أوضحت الدراسة، أن من أشهر أنواع الكارتون والبرامج الترفيهية التي أثرت سلبًا على العادات الغذائية للأطفال والمراهقين: برنامج الأطفال تليتبيز، وأيضًا شخصية الكارتون الشهيرة آري شريك وشخصية هومر سيمبسون وبوركي بيج وبعض شخصيات كارتون فاميلي جاي.

ويمكنكم اطفالنا الحلوين ان تشاهدو كامل الحلقات " مــن هـنـا " عبر يوتيوب وقائمة تشمل كافة حلقات توم وجيري