تراند اليوم : اختيار ملكة جمال "دجاج الزينة" في تركيا بمشاركة 800 دجاجة وديك

أنقرة/ الخليج 365

احتضنت ولاية إزمير غربي تركيا على مدار ثلاثة أيام مسابقة ملكة جمال دواجن الزينة، بمشاركة 800 دجاجة وديك.

وقالت وكالة الأناضول التركية إن المنافسة شملت نحو 100 نوع بألوانها الزاهية، وأعرافها المختلفة، من معظم الولايات التركية، لافتةً إلى أن المسابقة التي نظمها اتحاد "دجاج الزينة وحيوانات الحدائق" التركي، حملت عنوان "معرض الدواجن الوطنية التركية"، حيث أقيمت في مركز غولبارك للمعارض في منطقة مينيمين بإزمير، خلال الفترة من 14 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وضمت لجنة التحكيم 5 حكام، و10 مساعدين، من دول عديدة، حيث قاموا بفحص جميع الدجاج والديوك المشاركة بشكل منفصل.

ومنح الحكام علاماتهم للدواجن وفق معايير عديدة مثل الوزن، والأجنحة، وشكل القدم، والعُرف، والرقبة، والريش، ولون العيون.

وجرى تكريم أصحاب الدواجن الفائزة بالمراكز الأولى بالميداليات والكؤوس والجوائز المالية، حيق قال رئيس اتحاد دجاج الزينة وحيوانات الحدائق التركي" محمد إر، إن المسابقة شهدت مشاركة نحو 800 دجاجة وديك، من نحو 100 نوع.

وأوضح أنه تم استدعاء حكام من ألمانيا، وسلوفاكيا، وهولندا، ورومانيا، لتقييم الدواجن المشاركة، ومنحها العلامات بحسب المعايير الواجب توافرها فيها، ليقوم الاتحاد بناء على التقييم بتكريم أصحاب الدواجن بالكؤوس والجوائز الأخرى.

وأكد رغبتهم في تحويل المسابقة من محلية إلى دولية، موضحا أن الاتحاد عقد لقاءات مع وزارة الزراعة وشؤون الغابات في هذا الشأن.

من جانبه، قال رئيس جمعية دجاج الزينة في أنقرة أمين غوك غوز، إنهم أخضعوا الدواجن المشاركة في المسابقة لرعاية وعناية خاصة قبيل المنافسات.

وأردف أنه جرى تطبيق برامج تغذية وتنظيف خاصة للدجاج الذي يعود لأعراق معروفة، مضيفاً: "يجري اختيار الدواجن الأنسب عندما تبلغ من العمر 8 أشهر، ومن ثم يتم تدريبها على أقفاص خاصة بالمسابقة، وخلال هذه الفترة، نقوم بترويضها والتخفيف من حدة رفضها للانقياد من خلال التمسيد عليها باليد يومياً".

وتابع : "وقبل بدء المسابقة بأسبوع واحد، يجري تحميم الدواجن بشامبو لا يسبب حرقا للعيون، ومن ثم تجفيفها بمصفف الشعر، ثم يدهن الأنف بالفازلين (دهن القطن)، وبعدها يتم تقليم أظافرها، وتفحص أقسام جسمها جيدا للمرة الأخيرة قبل المشاركة في المسابقة".

وأوضح أن جمعية دواجن أنقرة شاركت في المسابقة بـ 31 دجاجة، وأنه شارك بشكل فردي بـ 24 دجاجة، لافتاً إلى أن تربية دجاج الزينة تعتبر هواية مكلفة للغاية من الناحية المادية، ما يجعل الدجاج الفائز في المسابقة يكتسب قيمة مادية كبيرة.