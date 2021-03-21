تراند اليوم : أطعمة غنية بالدهون تساعد في إنقاص الوزن الزائد, هذه أبرزها !

الخليج 365

أفادت دراسة جديدة، أن ثمّة مجموعة من الأطعمة الغنية بالدهون تساعد على خسارة الوزن، وهي:

الأفوكادو

هذه الفاكهة مصدر مهم للفيتامينات والدهون الأحادية غير المشبعة وهي دهون صحية. كما أن تناول الأفوكادو يساعد على الشعور بالشبع لمدة أطول، وبالتالي تناول مأكولات أقل.

الجبنة

غنية بالدهون الصحية، لذلك يشدّد خبراء التغذية على تناولها خلال اتباع حمية غذائية للتخلّص من الدهون الموجودة في منطقة البطن.

4 أطعمة تساعدك على حرق السعرات الحرارية

البيض

يساعد تناول بيضة خلال وجبة الإفطار على الشعور بالشبع لمدة أطول خلال اليوم. فالبيضة الواحدة تحتوي على 78 سعرة حرارية فقط.

زيت الزيتون

غنيّ بحمض الأولييك الذي يُعّد من الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، لذلك ننصحك باستبدال أنواع الزيوت الأخرى بزيت الزيتون الذي يضيف فوائد غذائية للجسم ويساعد على خسارة الوزن. كما وينصح خبراء التغذية بتناول زيت الزيتون مع عصير الليمون صباحاً للحفاظ على جسم رشيق وصحي.

اللبن

غني بالبروتين وبنسبة عالية من الكالسيوم التي تحارب دهون البطن بشكل أسرع من أي غذاء آخر.

الشوكولا الداكن

بيّنت الأبحاث أن تناول الشوكولا الداكن قبل الوجبات يساعد على التقليل من الشهية، كما ويحتوي على دهون صحية تبطئ امتصاص السكر في الدم، مما يمنع السكر من دخول الخلايا الدهنية.