تراند اليوم : تخلص من القلق بتناول هذا الطعام!

من المدهش أن ندرك كيف تعمل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء وكيف تؤثرعلى العقل

قد يبدو من الصعب التعامل مع نوبات القلق المزمنة، ولكن وفقا للعلماء هناك طرق فعالة للتخفيف من القلق، منها تمارين التنفس، النوم، والابتعاد عن القهوة، ولكن إذا فشلت كل هذه الوسائل، فربما عليك تناول بعض المخلل.

نعم، المخلل هو أفضل علاج لتهدئة الحالة العصبية.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة أبحاث الطب النفسي، يمكن أن تساعد الأطعمة المخمرة مثل المخللات التي تحتوي على البروبيوتيك على علاج مشكلة القلق الاجتماعي.

وجاءت هذه النتائج بعد ان استكمل 700 طالب استبياناً حول استهلاكهم للأطعمة المخللة، عدد مرات ممارسة التمارين، ومتوسط استهلاك الفواكه والخضروات. وكان أولئك الذين تناولوا المزيد من الأطعمة المخمرة الأقل عرضة للاصابة بالقلق الاجتماعي.

لذلك، ما هي الصلة؟

من المرجح أن البروبيوتيك الموجود في الأطعمة المخمرة يؤثر بشكل إيجابي على بيئة القناة الهضمية، وهذا بدوره يؤثر على مشاعر القلق الاجتماعي.

واضاف التقرير، " من المدهش أن ندرك كيف تعمل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء وكيف تؤثرعلى العقل".

ومن الأطعمة الاخرى التي يمكن أن تخفف من القلق الاجتماعي، الكيمتشي، أو الملفوف.

على الرغم من أن هذه النتائج تظهر وجود علاقة بين هذه الأنواع من الأطعمة والقلق الاجتماعي، الا ان الدراسة تضيف بانهم يشعرون بالتأثير الإيجابي بنسبة 100 في المئة لهذه الأطعمة.