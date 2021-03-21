تراند اليوم : مضادات الحموضة توقف تطور السرطان

اكتشف علماء من جامعة واشنطن ان دقائق كربونات الكالسيوم النانومترية الموجودة في مستحضرات خفض حموضة المعدة توقف نمو الأورام نتيجة تغير الأس الهيدروجيني (pH) للخلايا المصابة، حيث تنخفض درجة حموضتها وترتفع درجة قلويتها.

ويقول الخبراء إن السرطان يقتل الإنسان نتيجة انتشاره، وإن pH الأورام مرتبط بهذا الانتشار. أي ان الخلايا السرطانية تعمل على رفع درجة حموضة الوسط المحيط ومن ثم التوغل الى داخله والانتشار فيه.

وقد ابتكر الخبراء دقائق نانومترية من كربونات الكالسيوم على الرغم من المشاكل التي واجهتهم وأولها أن بلورات كربونات الكالسيوم اكبر بـ 10-1000 مرة من دقائق النانو المستخدمة في العلاج، طبقاً لما ورد بوكالة “أنباء الشرق الأوسط”.

إضافة إلى هذا يزداد حجم كربونات الكالسيوم في الماء باستمرار كما يحصل في أعمدة الكالسيوم الهابطة والصاعدة “stalactites و stalagmites” في الكهوف. وقد ابتكر العلماء محلولاً مذيباً يتألف من الزلال “albumin” يمنع نمو دقائق كربونات الكالسيوم النانومترية، مما سمح بحقنها في الوريد.

ومعروف أن عنصري الكربون والكالسيوم موجودان في جسم الإنسان وليسا سامَّين. فعندما يذوب كربونات الكالسيوم يتحول الكربونات الى ثاني أوكسيد الكربون الذي يطرح خارج الجسم من خلال عملية التنفس ويترسب الكالسيوم في العظام.

ولاحظ العلماء انهم عندما كانوا يحقنون نموذجاً من الأنسجة المصابة بالسرطان بدقائق كربونات الكالسيوم النانومترية يوميا توقف نمو هذه الأورام. ولكن عند توقفهم عن ذلك عادت الأورام الى النمو ثانية.