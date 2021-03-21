تراند اليوم : الرجال مبرمجون على التصرف بشكل مختلف عن النساء

نظرة ثاقبة الى الاختلافات الدماغية بين الرجال والنساء يمكن أن تقدم اعتبارات هامة في مجال الطب الشخصي

ادعت دراسة جديدة أن سلوك الرجال والنساء مختلف لأنهم في الأساس مختلفون من ناحية التركيب الدماغي.

وقالت الدراسة أن الاختلافات الهيكلية في الدماغ قد تكون السبب في السلوكيات المختلفة بين الذكور والإناث مثلا الرجال أفضل في تعلم وأداء مهمة واحدة، بينما النساء أكثر ميل للاحتفاظ بذاكرة أقوى ومهارات إجتماعية أفضل.

وقال كبير معدي الدراسة راجيني فيرما، أستاذ مساعد في مدرسة الطب بجامعة بنسلفانيا في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة، "تشير نتائجنا إلى التزامن بين الاختلافات المتعلقة بالجنس في موقع المخ والسلوك."

نشرت نتائج الدراسة في مجلة المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية.

وأشارت الدراسة إلى أن نظرة ثاقبة الى الاختلافات الدماغية بين الرجال والنساء يمكن أن تقدم اعتبارات هامة في مجال الطب الشخصي المتنامي.

كما أن للنتائج أيضا آثار محتملة لعلاج مجموعة متنوعة من الظروف.

الاختلافات في سبب وتطور بعض الأمراض والاضطرابات حسب الجنس يؤثر أحيانا على علاجها. على سبيل المثال، الرجال أكثر احتمالا للاصابة بالتوحد من النساء.