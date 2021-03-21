تراند اليوم : أكثر من 31 ألف إصابة بفيروس زيكا في كولومبيا

أحصيت أكثر من 31 ألفا و555 إصابة بفيروس زيكا بينها خمسة آلاف و13 إصابة لدى نساء حوامل، وفق ما أعلنت السلطات الكولومبية، اليوم السبت، في آخر حصيلة رسمية.

وكولومبيا هي البلد الثاني الأكثر إصابة بالفيروس بعد البرازيل.

وقال المعهد الوطني للصحة في بيان "حتى الآن، تم رصد 31 ألفا و555 إصابة مرتبطة بفيروس زيكا على كل التراب الوطني"، موضحا أن خمسة آلاف و910 "إصابات جديدة" رصدت في الأسبوع الماضي.

وأحصيت 66,1% من الإصابات لدى نساء بينها خمسة آلاف و13 إصابة مؤكدة لدى حوامل، وكانت حصيلة السبت الماضي 22 ألفا و600 إصابة بينها ألفان و824 لدى حوامل.

وينتقل فيروس زيكا بلسع بعوض يسمى "البعوض النمر"، وهو يتسبب بأعراض شبيهة بالأنفلونزا، لكنه يمكن أن يؤدي لدى الحامل إلى تشوه خلقي لدى الجنين الذي يمكن أن يولد بجمجمة اصغر من الحجم الطبيعي وهو ما يعرف بصغر الرأس.