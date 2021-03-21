تراند اليوم : اعتقال 4 قاصرين مشتبهين بسرقة عجوز

المشرق-القدس المحتلة:

تمكن عدد من المشتبهين الملثمين من دخول منزل عجوز في الثمانين من عمرها، من حيفا، معتدين عليها بالضرب، بالإضافة إلى قيامهم بشد وثاق العامل المسؤول عن الاعتناء بها وهو في الخمسين من عمره.

وتفيد الناطقة بلسان الشُرطة الإسرائيلية لوبا السُمري في بيانٍ صدر عنها، أن المشتبهين قاموا بسرقة آلاف الشواقل، التي كانت مخبأة بمنزل العجوز. وتمكنت الشُرطة بإلقاء القبض على المشتبهين بعد فرارهم من المكان، وهم 4 قاصرين من سكان حيفا، تتراوح أعمارهم بين (15-17) عامًا. وسيتم تمديد فترة اعتقالهم خلال ساعات نهار اليوم الأحد في محكمة الصلح في حيفا، وهم على ذمة التحقيق.