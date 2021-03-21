تراند اليوم : جورج وسوف: بأوامر من الأسد سأغني في عيد الحب

دمشق ـ مشرق نيوز

قال الفنان السوري جورج وسوف إن رئيس النظام بشار الاسد أمره أن يأتي إلى سوريا للاحتفال في عيد الحب الذي يصادف غداً الأحد 14 من فبراير/ شباط وذلك خلال مقابلة أجرته معه قناة سما الموالية للنظام.

وأضاف الفنان السوري الملقب بسلطان الطرب أن رئيس النظام السوري لم يحزن لوفاة والدته ورفض تقديم التعازي لها واعتبرها كأي امرأة في سورية.

ويظهر على المغني السوري آثار التعب والمرض حيث أشيع أنه يصارع الموت، وأجرى حينها عملية جراحية في بيروت، ليعود بعدها من جديد للساحة الفنية ويقيم حفلاً في لبنان.

الجدير بالذكر أن عيد الحب يمر على المدن السورية وسط استمرار القصف الجوي الروسي ونقص كافة مقومات الحياة في مناطق سيطرة النظام في أحياءه الخاضعة له.