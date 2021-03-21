تراند اليوم : مي كساب تفاجئ الجمهور بصورها بالحجاب

القاهرة ـ مشرق نيوز

شاركت الفنانة المصرية مي كساب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور لها وهي ترتدي الحجاب.

وظهرت مي كساب في الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع Instagram وهي ترتدي الحجاب مع فريق عمل مسلسلها “جراب حواء”.

وأثارت مي كساب قلق متابعيها بسبب اللاصق الطبي على وجهها، إلا أنها طمأنتهم في تعليقها مؤكدة أنها بخير، وكل ما في الأمر أنها مصابة في الدور الذي تجسده بالمسلسل.

وردت عليهم كساب: “وشى كويس الحمد لله تسلموا، البلستر ده عشان الدور تسلموا يا أحلى فانز إن شاء الله الحلقة تعجبكم”.