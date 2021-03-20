تراند اليوم : الفنان سعدون جابر يعد بزيارة قريبة لقطاع غزة لإحياء مهرجان غنائي لأطفال فلسطين

من العراق الشقيق ..

الفنان سعدون جابر يعد بزيارة قريبة لقطاع غزة لإحياء مهرجان غنائي لأطفال فلسطين

غزة/ الخليج 365/ عاطف صالح المشهراوي

عبر لقاء تلفزيوني جمع بين المخرج الفلسطيني الأستاذ رياض الطهراوي والفنان العراقي الكبير بلبل العراق دكتور سعدون جابر بالقاهرة قبل أيام قليلة تم الاتفاق فيما بينها على زيارة مرتقبة للفنان سعدون جابر لغزة ،في أوائل شهر يونيو حزيران القادم .

وأضاف مدير مكتبه المخرج رياض الطهراوي مؤسس ورئيس المنتدي الوطني للثقافة والفنون ،أن هذه الزيارة ستكون زيارة تاريخية ،الهدف منها كسر الحصار الثقافي والفني عن مواطني قطاع غزة العزة ،وبشرى لأهلنا الصابرين الذين يترقبون هذه الزيارة التاريخية بكل محبة واشتياق للفنان المحبوب وفرقته الموسيقية ،موضحاً أنه سيرافق الفنان سعدون جابر فرقته الموسيقية كاملة ليحيوا العديد من الحفلات في قطاع غزة الحبيب .

وكشف النقاب على أن فناننا المحبوب الكبير بلبل العراق سعدون جابر سيقوم بزيارة العديد من المؤسسات الإنسانية والاجتماعية، مثل دور الأيتام ،وبيوت كبار السن، وجمعية مرضى السرطان ،وبعض المناطق التي تعرضت للعدوان الصهيوني في قطاع غزة .

وبين الطهراوي أن الفنان العراقي سعدون جابر وصف زيارته التي سيقوم بها قريباً إلى فلسطين بالتاريخية، معتبراً أن أرض فلسطين الحبيبة لها مكانة عظيمة في قلبه وقلب كل عراقي ،كما وأن لها قدسية وطنية مباركة ،ولمدنها وأحيائها جمال وتراث تاريخي يشعر من خلاله كل من يزور تلك الأرض المباركة المقدسة بماضي الآباء والأجداد المجيد .

واضاف الطهراوي أن الفنان سعدون جابر دعا كل الفنانين العرب بزيارة فلسطين والقدس ،وإحياء حفلاتهم ضمن مهرجانات غنائية وطنية وعاطفية تليق بالشعب الفلسطيني المكافح والصابر على ثرى أرضه الطيبة المباركة .





وفي ذات السياق أشار المخرج رياض الطهراوي بأن المهرجان الذي ينوي إقامته الفنان سعدون جابر وفرقته الموسيقية قريباً في غزة سيكون مهرجاناً مميزاً ضد الحصار الذي يعيشه أهل فلسطين،حيث أنه لا يجوز أن يستمر هذا الحصار الظالم ،مبيناً أن الفنان جابر وعد بانه سيزور غزة وسيقدم أغنياته الوطنية والعاطفية لأطفال غزة من أجل كسر العزلة والحصار ضدهم .

على الصعيد ذاته، بين الطهراوي أن المهرجان الغنائي الذي سيقدمه بلبل العراق ستتواصل فعالياته بفقرات غنائية رائعة وجميلة لإحياء التراث الفلسطيني للأجيال الناشئة والقادمة والتي تعيش في بيئة منفتحة على سائر الثقافات .