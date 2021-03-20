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تراند اليوم : باريس ابنة مايكل جاكسون تخشى على مستقبلها الفني

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نشرت  صحيفة "ذي صن" البريطانية ،اليوم الثلاثاء، أن إبنة الفنان الراحل مايكل جاكسون تخشى على مستقبلها الفني بسبب الفيلم الوثائقي الذي يكشف فضائح والدها واتهامه بالتحرش والإعتداء الجنسي على لأطفال.

وذكرت الصحيفة،أن أخر ضحايا الفنان مايكل هي إبنته باريس الذي تبلغ من العمر 20 عاماً، وأضافت أن باريس قلقة على مستقبلها وطموحها في مجال التمثيل من هذا الفيلم الوثائقي .

وقالت باريس،" إن  هذا الفيلم يحطمني ويمنع الكثير من مدراء الشركات الكبيرة بالتعاقد معي لأنني موضع رأي عام. 

وأفاادت المصادر،أن الفنانة باريس كانت تأمل بنجاح في عالم التمثيل لكن والدها قد حطم أمالها ودمر جميع الفرص التي تؤدي لطريق النجاح.

وأضافت المصادر، أن باريس شاركت في فيلم العام الماضي ولكن فيلم والدها أخذ يخيف الكثير من المخرجين، بسبب فيلم والدها الفاضح " الخروج من نيفرلاند" يمنع المااهدين من حضور أفلامها.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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