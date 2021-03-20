تراند اليوم : نتيجة مسابقة التربية والتعليم ٢٠١٩ .. نتيجه مسابقه العقود المؤقته بالرقم القومي

نتيجة مسابقة التربية والتعليم ٢٠١٩ نتيجة مسابقة التربية والتعليم ٢٠١٩ العقود المؤقتة الآن تم غلق موقع وزارة التربية والتعليم لتحميل ترتيب درجات من الامتحانات العامة والتخصص والإستعداد لإعلان أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم مساعد.

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه نتيجة مسابقة الــ 30 ألف معلم ستظهر فقط عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي علي الرابط التالي30 job.moe.gov.eg.

وقد أكد المصدر أنه سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزين ودرجات اختبارات التخصص في جميع المواد، درجات اختبارات المواد العامة الثلاثة “اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، التربوي” بعد دقائق قليلة من الآن.

ويقدم موقع مصر فايف خدمة معرفة نتيجة مسابقة المعلمين عن طريق كتابة الرقم القومي في التعليقات أسفل هذه الصفحة وسيقوم محرري الموقع بالرد عليكم في أسرع وقت.

ويستطيع جميع المعلمين معرفة قواعد المفاضلة بين المعلمين، الفاصلة في من سيحصل على وظيفة مدرس مساعد من الـ 30 ألف وظيفة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.