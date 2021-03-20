تراند اليوم : هندي يتلقى "أسوأ عقاب" بعد اعتدائه على فيل

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ، اليوم الثلاثاء،أن المعاملة السيئة مع الحيوانات تكون عواقبها سريعة،وبسبب هذه المعاملة توفي رجلاً من ولاية كيرالا بجنوب الهند،وهو يغسل فيلاً ،علماً بأن الرجل وظيفته الإعتناء بالحيوانات.

وقالت الصحيفة،إن الرجل آرون بانيكار(40)،وجه ضربات شديدة للفيل لإجباره على الجلوس حتى يقوم بتغسيله،وبعد ذلك فقد آرون توازنه وسقط تحت الفيل مباشرة بعد الضربات التي وجهها له،فجلس الفيل عليه وحطم جسده.

وكشفت الصحيفة أن كاميرات المراقبة أظهرت لقطات لرجلاً أخر تقدم لمساعدة الفيل على النهوض ولكن الفيل الضخم رفض النهوض.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقاً في هذه الحادثة.